Политика

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в СирииГазета.Ru 16:16

На северо-востоке Сирии в лагере аль-Холь погибли более 200 детей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Виктора Купчишина.
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Более 230 детей погибли в подконтрольном США лагере беженцев в Сирии

Известия16:56

В сирийском лагере аль-Холь более 230 детей умерли из-за нехватки продуктов и лекарств

Вести.Ru16:49

В Минобороны рассказали о массовой гибели детей в подконтрольном США лагере беженцев

РЕН ТВ16:13

ЦПВС: более 230 детей погибли в лагере «Аль-Холь» в Сирии

RT на русском16:31

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии

Газета.Ru16:16

Более 230 детей погибли в сирийском лагере «аль-Холь»

Московский Комсомолец16:39

Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии из-за нехватки лекарств и продуктов

ТК Звезда16:00
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Космос

Дмитрий Рогозин: туристы заинтересовались полетами на «Союзах» после аварии 11 октября 2018 года

Даже если корабль Crew Dragon начнет регулярно возить экипажи к МКС, цена полета на нем для туристов будет слишком велика.
Обновлено в 17:36
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Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Общество

В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы

В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика

В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным

Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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Общество

Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Общество

Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати

Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Происшествия

Авиадебоширка показала, что у неё под юбкой

Обновлено в 01:49
Политика

Помпео заявил о невозможности сравнивать Голаны с Крымом

Вашингтон применяет разные подходы при определении территориальной принадлежности Голанских высот и Крыма, поскольку они перешли под контроль другого государства в разных ситуациях, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Обновлено в 07:23
Технологии

Рогозин сформировал «пул друзей Роскосмоса»

Госкорпорация "Роскосмос" по поручению гендиректора Дмитрия Рогозина сформировала "пул друзей Роскосмоса" из представителей предприятий ракетно-космической отрасли, представителей институтов развития и бизнеса, говорится в документе госкорпорации, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:10
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Теннис

Хромачева проиграла в первом круге турнира в Боготе

Обновлено в 14:31
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Политика

Россельхознадзор запретил поставки яблок и груш из Белоруссии

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию яблок и груш через Белоруссию.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Российская армия покидает Алеппо

Россия покидает местность всего через неделю после совместного патрулирования с турецкими вооруженными силами, проведенного в этом районе, и через день после визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву.
Обновлено в 10:42
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием

Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено в 04:37
Общество

В усадьбе Люблино в Москве обнаружили скульптуру XVIII века

Строители обнаружили мраморную скульптуру XVIII века во время работ по благоустройству в усадьбе Люблино в Москве.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие

Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Технологии

В приложениях такси нашли опасную уязвимость

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Армия и оружие

В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

Обновлено в 06:33
Технологии

Минкомсвязи обсуждает вопрос по частотам для 5G

Замглавы Минкомсвязи России Олег Иванов сообщил, что наиболее привлекательными для 5G частотами в диапазоне 3,4-3,8 ГГц располагают более десятка операторов фиксированной связи, однако вопрос об использовании этих частот в мобильной связи требует согласования и предварительных исследований.
Обновлено в 16:14
Наука

Носимое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови

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