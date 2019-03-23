Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевикамиАргументы и Факты вчера в 18:29

Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.

Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевиками

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