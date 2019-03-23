Армия и оружие
Более 20 сирийцев отравились газом после обстрела боевикамиАргументы и Факты вчера в 18:29
Люди вдохнули отравляющий газ после обстрела населенного пункта снарядами, выпущенными террористами В Сирии более 20 мирных жителей госпитализировали с симптомами отравления газом после обстрела боевиками.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
21 человек госпитализирован в сирийской провинции Хама с симптомами отравления газом
Эхо Москвывчера в 16:59
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие
Президент Мали призвал ООН не оставлять страну без помощи
Президент отметил, что это "необходимая помощь, в которой нуждаются малийцы, причем не только по причинам безопасности, но также для социального развития страны и восстановления инфраструктуры".
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Пушков прокомментировал завершение расследования Мюллера
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал окончание расследования спецпрокурора США Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в американские выборы.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено вчера в 09:30
Наука
Малайские медведи научились «строить рожи» — милое видео
Ранее Лайф писал, что собаки научились проявлять эмоции ради людей.
Обновлено 21 марта в 13:54
Политика
Мадуро обвинил Гуаидо в подготовке плана его убийства
Обновлено вчера в 21:58
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Хоккей
Гол Тарасенко помог «Сент-Луису» прервать победную серию «Тампы»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «Сент-Луиса» забивали Роберт Томас, Александер Стин, Владимир Тарасенко и Брэйден Шенн.
Обновлено в 01:09
Общество
Группа The Prodigy пригласила фанатов на похороны Кита Флинта
Обновлено вчера в 23:34
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов показал лишь седьмой результат в масс-старте в финале Кубка мира, теперь уступая в дистанционном зачете норвежцу Йоханнесу Клебо 42 очка.
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Десять рабочих санатория Крыма госпитализированы с отравлением
Обновлено вчера в 15:11
Политика
Первые детали для крыла МС-21 изготовлены из российских композитов
Завод «Аэрокомпозит» в Ульяновске изготовил из российских композитных материалов первые детали для крыла нового среднемагистрального самолета МС-21.
Обновлено 22 марта в 20:58
Общество
Навальный сообщил о слежке со стороны «пригожинских»
Люди, предположительно связанные с бизнесменом Евгением Пригожиным, регулярно следят за политиком Алексеем Навальным.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Медведев в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 29 марта в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальной сети "ВКонтакте", сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 09:08
Экономика
ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых
Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.
Обновлено 22 марта в 10:56
Происшествия
Порядка ста человек отравились в Хасавюрте
В Хасавюрте с различными симптомами отравления в центральную городскую больницу города поступили, по нашим данным, около 90 человек.
Обновлено вчера в 04:15
Политика
В Уфе проходят торжества в честь 100-летия образования Башкирии
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летнему юбилею со дня образования Башкирии, открылось концертом и выставкой в субботу в Уфе, передает корреспондент ТАСС из государственного концертного зала "Башкортостан".
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
После нападения на две деревни в Мали погибли 134 человека
Не менее 134 пастухов народа фулани погибли при вооруженном нападении на две деревни в центральном Мали.
Обновлено вчера в 17:25
Спорт
Загитова после победы на ЧМ восемь часов сдавала допинг-тест
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Очередная акция протеста во Франции собрала более восьми тысяч человек
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Трое взрослых и ребёнок погибли при пожаре в Омске
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Японии понадобились конвертопланы Osprey для операций за рубежом
Обновлено вчера в 22:41
Наука
В Китае клонировали полицейскую собаку
Обновлено 21 марта в 01:20
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Обновлено вчера в 14:31
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено 22 марта в 10:30
Религия
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено вчера в 08:15
Транспорт
Подорожало: власти потратят 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии до автовокзала
Новосибирские власти выделили 32 миллиона рублей на строительство трамвайной линии от станции метро «Золотая Нива» до нового автовокзала на Гусинобродском шоссе — этой суммы хватит на проект и подготовку участков.
Обновлено в 01:05
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено вчера в 10:20
Теннис
Осака прервала матч с Се Шувэй, чтобы поймать насекомое
Обновлено вчера в 19:00
Космос
Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель
Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено 22 марта в 10:48