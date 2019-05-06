Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделюТК Звезда вчера в 18:40

В Минобороны рассказали о деятельности иностранных летательных аппаратов вблизи границ РФ за прошедшую неделю. Так, сообщается, что разведку вблизи российских границ вели 26 летательных аппарата. Для их перехвата боевые истребители российских ВКС поднимались девять раз за неделю.

Более 20 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ за неделю

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