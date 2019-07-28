с чего всё началось

Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо». Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своего корреспондента Даниила Сотникова.

Более 20 человек задержаны у больницы Навального

Футбол Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.

Общество Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

Шоу-бизнес Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.

Энергетика Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Экономика В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.

Армия и оружие Пятеро медиков погибли при авиаударе в Триполи Пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".

Политика СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.

Общество Дым в Улан-Удэ не связан с лесными пожарами в Бурятии Появление дыма в пригороде и городе Улан-Удэ связано с лесными пожарами в Иркутской области и республике Саха (Якутия), сообщает ИА Буряад Үнэн со ссылкой на пресс-службу РАЛХ.

Политика Китай разрешил импорт сои из всех регионов России В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".

Происшествия Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.

Спорт Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.

Культура Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.

Политика Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.

Политика Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".

Общество Эксперты назвали лучшую зубную пасту Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".

Политика На Украине решили реформировать СБУ «Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Экономика В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.

Политика Трамп не стал винить Турцию за покупку российских С-400 Президент США Дональд Трамп заявило, что не винит Турцию за то, что она предпочла купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что в итоге заставляет его администрацию исключить члена НАТО из программы по истребителям F-35.

Происшествия В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.