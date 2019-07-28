Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы НавальногоКоммерсантъ вчера в 17:47
Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо». Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своего корреспондента Даниила Сотникова.
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с чего всё началось
По данным «ОВД-Инфо», им выдали повестки явиться в отдел для составления протоколов по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания).Медиазона01:34
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Армия и оружие
Условных террористов задержали на пароме в Татарском проливе
По легенде террористы захватили паром «Сахалин-10» в Татарском проливе.
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Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
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Футбол
Аршавин ответил на обвинения Дзюбы в некомпетентности
Дзюба обвинил Андрея Аршавина в некомпетентности после того, как игроком матча третьего тура Премьер-лиги против «Оренбурга» признали голкипера «Зенита» Андрея Лунёва.
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Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
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Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельба
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Ирину Шейк заподозрили в романе с экс-супругом Дженнифер Энистон
Инсайдеры рассказали о новом романе знаменитой российской модели Ирины Шейк: по данным источников, ее избранником стал бывший супруг актрисы Дженнифер Энистон Джастин Теру.
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Обновлено вчера в 23:44
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
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Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Армия и оружие
Пятеро медиков погибли при авиаударе в Триполи
Пять медработников стали жертвами авиаудара ВВС Ливийской национальной армии (ЛНА) под Триполи.
Обновлено вчера в 14:15
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ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
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Обновлено в 01:35
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Общество
Дым в Улан-Удэ не связан с лесными пожарами в Бурятии
Появление дыма в пригороде и городе Улан-Удэ связано с лесными пожарами в Иркутской области и республике Саха (Якутия), сообщает ИА Буряад Үнэн со ссылкой на пресс-службу РАЛХ.
Обновлено в 02:30
Политика
Китай разрешил импорт сои из всех регионов России
В сообщении сказано, что "под российской соей подразумеваются соевые бобы, выращенные во всех регионах России и предназначенные для переработки".
Обновлено вчера в 22:39
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Спорт
Россия стала третьей в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта
Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта, который проходил в городе Кванджу, Южная Корея.
Обновлено вчера в 10:49
Культура
Пробежка как искусство. Бегун рисует картины с помощью трекера
Житель Сан-Франциско во время пробежек создает рисунки на картах с помощью фитнес-трекера.
Обновлено вчера в 14:53
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Команда Зеленского придумала новый план по возвращению Крыма
Команда украинского лидера занимается этим вопросом более системно, несмотря на то, что возвращение Крыма – это "работа не одного дня", результатом которой станет создание нового плана для дальнейшей его реализации.
Обновлено в 01:22
Политика
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Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
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Обновлено в 01:53
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
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Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Трамп не стал винить Турцию за покупку российских С-400
Президент США Дональд Трамп заявило, что не винит Турцию за то, что она предпочла купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400, что в итоге заставляет его администрацию исключить члена НАТО из программы по истребителям F-35.
Обновлено 26 июля в 17:13
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В Нигерии в результате атаки боевиков погибли 65 человек
В результате атаки 65 человек были убиты, ещё десять получили ранения.
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Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
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Шоу-бизнес
Ольга Серябкина вышла на дорожку в нижнем белье и рыболовной сети
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