с чего всё началось

Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо». Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своего корреспондента Даниила Сотникова.

Более 20 человек задержаны у больницы Навального

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