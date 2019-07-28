Происшествия
Более 20 человек задержаны у больницы НавальногоКоммерсантъ вчера в 17:47
Сотрудники полиции задержали 21 человека у городской клинической больницы №64, куда из спецприемника доставили главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает «ОВД-инфо». Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своего корреспондента Даниила Сотникова.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
По данным «ОВД-Инфо», им выдали повестки явиться в отдел для составления протоколов по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения собрания).Медиазона01:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 04:03, Вашингтон
Футбол
Игнашевич: смогу пойти учиться на лицензию Pro только следующим летом
Старший тренер московского футбольного клуба "Торпедо" Сергей Игнашевич рассказал, что сможет пойти учиться на тренерскую лицензию категории Pro только следующим летом.
Обновлено в 00:45
Кино
Энди Серкис может снять «Венома 2»
Студия Sony начала поиски режиссёра сиквела своего неожиданного прошлогоднего хита «Веном» и уже встретилась с несколькими кандидатами.
Обновлено в 03:07
Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины
В матче за Суперкубок Украины в Одессе киевское «Динамо» одержало волевую победу над донецким «Шахтером» — 2:1.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Эду Докампо: «Убеждаем игроков, что они ничего нам не должны. Только себе»
Испанец, заявленный как главный тренер "Рубина", дал "БИЗНЕС Online" интервью на русском Этим летом Эду Докампо вернулся в "Рубин" и вошел в тренерский штаб Романа Шаронова.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Бывший замгубернатора Челябинской области попал в ДТП
На фотографиях два автомобиля – Lexus и "Лада", рядом с иномаркой находится Андрей Косилов (бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис").
Обновлено вчера в 14:11
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
Ранее сообщалось, что суббота 27 июля стала самым жарким днем июля. В Москве термометры на станции на ВДНХ показали +28,8 градуса.
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Транспорт
В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал»
В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» из-за ЧС в Слюдянском районе, оползней, обвалов и подтопления пойм рек.
Обновлено в 03:28
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
Зеленский упомянул в поздравлении несуществующее государство
Глава украинского государства Владимир Зеленский поздравил верующих с «Днем крещения Киевской Руси — Украины».
Обновлено вчера в 13:43
Шоу-бизнес
Медведев поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Игоря Крутого с 65-летним юбилеем и отметил, что без его мелодий невозможно представить современную российскую эстраду, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров.
Обновлено в 03:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Концерт на Дворцовой впервые прервали из-за драки и газа
Концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в честь Дня ВМФ пришлось прервать во время выступления группы «Чайф» на несколько минут из-за драки и распылённого слезоточивого газа в толпе.
Обновлено вчера в 15:25
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место на 11-м этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Германии, который проходил на трассе "Хоккенхаймринг".
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В ОБСЕ раскритиковали закон Украины о государственном языке
Министерство культуры Украины совместно с Организацией по безопасности и сотрудничестве в Европе готовит поправки в украинские законы о государственном языке, сообщил "Известиям" верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер.
Обновлено вчера в 21:30
Шоу-бизнес
Мария Порошина поблагодарила Гошу Куценко за поддержку
В социальной сети Instagram Мария Порошина поблагодарила своего бывшего супруга Гошу Куценко за поддержку.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Дембеле не жалеет, что ушел из «Тоттенхэма» в «Гуанчжоу Фули»
Полузащитник "Гуанчжоу Фули" Мусса Дембеле сказал, что не жалеет о переезде в китайский клуб.
Обновлено в 03:07
Кино
Орландо Блум оценил возможность возвращения к роли Леголаса
Голливудский актер Орландо Блум рассказал о своем возможном участи в ремейке "Властелина колец" на Amazon.
Обновлено в 03:28
Политика
В Совбезе Украины заявили об упадке ВПК страны из-за коррупции
Военно-промышленный комплекс Украины (ВПК) находится в неудовлетворительном состоянии из-за коррупции чиновников.
Обновлено в 02:29
Происшествия
ФБР объявило награду за информацию о «розовой бандитке»
Федеральное бюро расследований США (ФБР) назначило награду в 10 тысяч долларов за информацию о "розовой бандитке", которая ограбила уже четыре банка, сообщает в воскресенье телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова провела время с избранницей бывшего мужа
Популярная актриса отправилась на прогулку в компании дочери и новой пассии экс-супруга, Еленой Бирюковой.
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии
Позже выяснилось, что у «Расцвета» не было лицензии на осуществление медицинской деятельности, в связи с чем руководство и сотрудники реабилитационного центра оказывали услуги ненадлежащего качества.
Обновлено в 02:55
Гаджеты
TDK запускает производство ультразвуковых датчиков для VR-гарнитур и не только
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес
Сын Боярского опубликовал фото отца без шляпы
Сын знаменитого российского актёра и музыканта Михаила Боярского опубликовал фото отца без "фирменной шляпы" на даче.
Обновлено в 03:34
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского банка «Ассоциация».
Обновлено в 01:48
Политика
Зеленский не вернет воду в Крым
Постоянный представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил в интервью изданию «Сегодня», что позиция предыдущих украинских властей по непоставкам воды на полуостров является «правильной».
Обновлено в 03:41