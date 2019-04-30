Политика

Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице ВенесуэлыRT на русском 14:34

По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал VPItv на своей странице в Twitter со ссылкой на данные управления здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе.
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Газета.Ru16:20

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