Политика
Более 20 человек пострадали в ходе протестов в столице ВенесуэлыRT на русском 14:34
По меньшей мере 26 человек пострадали в результате столкновений демонстрантов с сотрудниками Нацгвардии на акциях протеста в столице Венесуэлы. Об этом сообщает телеканал VPItv на своей странице в Twitter со ссылкой на данные управления здравоохранения муниципалитета Чакао в Каракасе.
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Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
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«Аякс» победил «Тоттенхэм» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
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Интернет
Число зарегистрированных учетных записей в Steam достигло миллиарда
Стоит отметить, число зарегистрированных учетных записей не отражает реального количества пользователей, поскольку некоторые игроки имеют больше одного аккаунта.
Обновлено в 11:24
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Украина за сутки увеличила запасы газа в ПХГ на 0,47% - «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 29 апреля составил 9,393 миллиарда кубометров, увеличившись за сутки на 0,47%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено в 15:19
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Каких-либо доказательств, что приближенные Мадуро выразили готовность выступить против него, Болтон не привел.
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Шоу-бизнес
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Балерина прикрыла голову одним концертным платьем и выставила второе на манер щита. «Мои любимые наряды», — подписала Анастасия Волочкова.
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Умерла режиссер Большого театра Наталия Красноярская
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Авто
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Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
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Интернет
Цукерберг показал новый дизайн Facebook
Основатель Facebook Марк Цукерберг на конференции разработчиков F8 представил новый дизайн социальной сети.
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
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Шоу-бизнес
Вера Брежнева станцевала на столе на закрытой вечеринке
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Общество
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«Суд решил исковые требования ФСО к Ярмольнику удовлетворить частично, взыскать в счёт возмещения ущерба 432 тыс. 34 рубля, в остальной части оставить без удовлетворения», — сказал судья.
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Шоу-бизнес
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Политика
У берегов Норвегии поймали российского кита-разведчика
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Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
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