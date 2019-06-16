Экономика
Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в ПриморьеТАСС вчера в 03:07
Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия
Глава автономии цыган рассказала свою версию конфликта в Чемодановке
Президент федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр представила свою версию причины массовой драки жителей пензенского села Чемодановка с цыганами.
Обновлено вчера в 09:44
Шоу-бизнес
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным
Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Общество
В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Взрыв газа в Киеве квалифицировали как нарушение правил безопасности
Взрыв в гаражах в центре Киева квалифицировали как нарушение правил безопасности. Об этом в воскресенье, 16 июня, заявила киевская полиция.
Обновлено в 07:18
Автоспорт
Экипаж Русинова лидирует в LMP2 после 9 часов гонки в Ле-Мане
Напомним, премиум-партнёром гонки на выносливость «24 часа Ле-Мана» и эксклюзивным поставщиком моторных масел для команд — участников чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC) является компания Motul.
Обновлено вчера в 18:08
Культура
Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»
Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
Обновлено вчера в 15:51
Футбол
Билялетдинов пройдет просмотр в «Сочи»
В ближайшее время бывший игрок «Локомотива» и сборной России пройдет просмотр в черноморской команде.
Обновлено вчера в 15:50
Армия и оружие
Обновленную «Сосну» Минобороны показали на видео
Телеканал «Звезда» опубликовал сюжет о новой модификации зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Сосна» — в конфигурации на шасси БМП-3.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Диана Арбенина не разрешает своим детям заводить Instagram
Сын мечтает стать математиком, а девочка — оператором, но певица не разрешает заводить Instagram.
Обновлено в 06:16
Спорт
В Крыму погиб 17-летний российский биатлонист
В Крыму погиб российский биатлонист Артемий Хасанкаев.
Обновлено в 08:20
Политика
Канадские спецслужбы уничтожили досье на экс-премьера Трюдо
Досье на экс-премьера Пьера Эллиота Трюдо было уничтожено канадскими спецслужбами, сообщает телеканал CTV.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Реализаторы в Ростове уходят с рынков, чтобы не покупать онлайн-кассы
Ростовские реализаторы расторгают договора с рынками, чтобы не устанавливать онлайн-кассы.
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев забрал сына у семьи Жанны Фриске за день до ее смерти
Дмитрий Шепелев забрал их с Жанной Фриске сына за день до ее смерти. Звездный отец увез Платона в Болгарию.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В аварии под Воронежем погибли восемь человек
В ДТП погибли восемь человек, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов поезда в Брянске
Брянская транспортная прокуратура начала проверку из-за расцепки вагонов пассажирского поезда Брянск — Москва Об этом сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
Обновлено в 06:50
Наука
Ученые выяснили, почему средиземноморская диета полезна для здоровья
За последние несколько лет медики обнаружили сразу несколько положительных качеств средиземноморской диеты, которые могут объяснять, почему жители некоторых регионов Италии и ряда других стран южной Европы являются рекордсменами по продолжительности жизни.
Обновлено 13 июня в 09:01
Футбол
«Зенит» вновь претендует на Баделя
На 30-летнего Баделя претендуют "Бордо", "Фенербахче" и "Зенит".
Обновлено в 04:06
Общество
Жену Нетаньяху приговорили к штрафу за заказ ресторанной еды
Обновлено в 08:07
Музыка
Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов
Обновлено в 07:14
Политика
Оппозиционер Ренато Усатый задержан сразу после возвращения в Молдавию
Лидер молдавской оппозиционной "Нашей партии" Ренато Усатый вернулся на родину после двух лет иммиграции. На границе его сразу же задержали.
Обновлено в 08:11
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Новой Зеландии столкнулись два легкомоторных самолёта
Обновлено вчера в 21:53
Космос
NASA не может объяснить происхождение «Таинственной Бездны» на Юпитере
В NASA признали, что не могут объяснить, почему таинственная пропасть открылась на Юпитере.
Обновлено в 05:00
Теннис
В первом матче за 4,5 месяца Шарапова сыграет с Кужмовой
Обновлено в 07:44
Политика
Зеленский искупался в фонтане вместе с охраной и жителями Мариуполя
Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь искупался в фонтане.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева посетовала на маму, читающую ее Instagram
35-летняя певица в конце марта 2019 года впервые стала мамой, но уже привела себя в хорошую физическую форму.
Обновлено вчера в 11:39
Общество
Цивилев пообещал переселить просившихся в Канаду жителей Киселевска
Жителей Киселевска (Кемеровская область), которые жаловались на частые подземные возгорания, переселят, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Галустян оценил кулинарные способности Фадеева
Обновлено в 07:40