Экономика
Более 200 фальшивых банкнот выявлено в Нижегородской областиВремя Н 04:58
215 фальшивых банкнот выявлено в банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2019 года, сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
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