215 фальшивых банкнот выявлено в банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2019 года, сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.

Более 200 фальшивых банкнот выявлено в Нижегородской области

Кино Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".

Музыка Бузова заявила, что даст последний концерт Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.

Шоу-бизнес Собчак ответила Шнурову откровенным видео Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.

Гаджеты Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.

Шоу-бизнес Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.

Происшествия Соболь сообщила о вызове на допрос Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия Погранслужба КНДР задержала российское рыболовецкое судно Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.

Политика На Украине готовят новые санкции против России В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.

Политика СБУ задержала российский танкер Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.

Политика Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.

Общество Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.

Хоккей «Сибирь» подписала пробный контракт с Чесалиным Форвард Евгений Чесалин подписал просмотровый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба.

Политика Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17 Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.

Кино Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3» Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.