Экономика

Более 200 фальшивых банкнот выявлено в Нижегородской областиВремя Н 04:58

215 фальшивых банкнот выявлено в банковском секторе Нижегородской области во втором квартале 2019 года, сообщает управление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Более 3 тыс. фальшивых банкнот номиналом 5 тыс. руб. обнаружено в Москве и области в апреле-июне

Агентство Москва04:45

ЦБ: среди обнаруживаемых в Московском регионе фальшивок преобладают купюры в 5 тыс. рублей

Банки.ру04:49

ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты

Rambler News Serviceвчера в 04:44

В России стало меньше фальшивых купюр

Взгляд.рувчера в 04:59

В ЦБ рассказали, какие банкноты чаще всего подделывают

DP.RUвчера в 04:55

Россияне стали чаще подделывать евро

Lenta.ruвчера в 08:36

Количество поддельных купюр в России во II квартале уменьшилось на 2,5%

ТАССвчера в 04:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:15, Вашингтон
Общество

ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 06:03
Армия и оружие

Первый этап поставок С-400 в Турцию завершён

Обновлено в 06:22
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Спорт

Бузова признана одной из самых успешных звезд России

Обновлено в 06:27
Музыка

Бузова заявила, что даст последний концерт

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила, что ее осенний концерт станет последним. Об этом исполнительница написала в Instagram.
Обновлено в 03:23
Шоу-бизнес

Собчак ответила Шнурову откровенным видео

Звезды снова конфликтуют в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Сергея Шнурова вновь появился язвительный стих в адрес Ксении Собчак.
Обновлено в 03:57
Происшествия

При пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибли четыре ребенка

Обновлено вчера в 00:11
Происшествия

Люди застряли на колесе обозрения из-за сильного ливня в Омске

Обновлено в 07:10
Гаджеты

Samsung объявил о начале продаж складного смартфона Galaxy Fold

Компания Samsung объявила, что намерена в сентябре выпустить на рынок новейший смартфон Galaxy Fold со складывающимся экраном.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности

Энн Хэтэуэй объявила о второй беременности Голливудская актриса Энн Хэтэуэй станет мамой во второй раз.
Обновлено в 01:19
Происшествия

Соболь сообщила о вызове на допрос

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь сообщила о вызове на допрос.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия

Погранслужба КНДР задержала российское рыболовецкое судно

Российское рыболовецкое судно, на борту которого находились 17 моряков, было задержано властями Северной Кореи.
Обновлено 23 июля в 15:46
Политика

На Украине готовят новые санкции против России

В качестве расширения санкций предлагается внести в черные списки российские компании, работающие в Крыму.
Обновлено вчера в 15:04
Шоу-бизнес

Мария Шукшина огорчена, что люди стали забывать ее отца

Обновлено в 05:06
Политика

СБУ задержала российский танкер

Служба безопасности Украины задержала российский танкер Neyma за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 07:05
Политика

Лукашенко пригрозил правительству Белоруссии тюрьмой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гомельскую область пригрозил привлечь к уголовной ответственности виновных в падеже скота в стране.
Обновлено в 06:11
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Компания Microsoft случайно показала, каким будет новый дизайн меню «Пуск».
Обновлено в 04:56
Общество

Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

Азовский суд Омской области запретил использование взлетно-посадочной площадки (ВПП) частного аэропорта Поповка имени музыканта Егора Летова.
Обновлено в 02:24
Теннис

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

Напомним, Кузнецова побеждала на турнире в Вашингтоне в 2014 и 2018 годах.
Обновлено в 03:47
Хоккей

«Сибирь» подписала пробный контракт с Чесалиным

Форвард Евгений Чесалин подписал просмотровый контракт с «Сибирью», информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 07:11
Политика

Украину обвинили в подделке записей переговоров по MH17

Аналитики Акаш Розен и Норман Риттер уверены, что СБУ внесла правки в записи переговоров, которые позднее предоставила в качестве доказательства по делу о крушении MH17.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

Актер Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу

Обновлено вчера в 23:14
Кино

Микки Рурк за 300 тысяч долларов сыграет в фильме «Брат-3»

Бюджет фильма «Брат-3» составит миллион долларов. Что касается гонораров российских актеров, Стас предпочел не озвучивать суммы.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

Опасный преступник сбежал из-под конвоя в Армавире

Обновлено в 04:12
Армия и оружие

На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»

Обновлено в 03:25
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 оказался самым безопасным смартфоном по уровню излучения

Последние исследования показали, что Xiaomi Mi A3, анонсированный несколько дней назад, является самым безопасным смартфоном китайского производителя – его коэффициент SAR составляет 0,301 Вт/кг.
Обновлено в 04:44
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети

Обновлено в 02:11
Главное