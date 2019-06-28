Происшествия
Из затопленного Тулуна эвакуировано более 1,5 тысячи человекBFM.ru 09:14
Из пострадавшего от наводнения города Тулун Иркутской области эвакуированы более 1,5 тысячи человек, об этом сообщают местные власти на своей странице во «ВКонтакте».
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров
IrkutskMediaвчера в 23:30
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