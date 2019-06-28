Происшествия

Из затопленного Тулуна эвакуировано более 1,5 тысячи человекBFM.ru 09:14

Из пострадавшего от наводнения города Тулун Иркутской области эвакуированы более 1,5 тысячи человек, об этом сообщают местные власти на своей странице во «ВКонтакте».
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Тулун в воде. Фоторепортаж

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Наводнение в Иркутской области: как людей, которые потеряли все, размещают в школах

КП - Иркутск08:41

Из города Тулун Иркутской области эвакуированы 1,5 тыс. человек

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Из подтопленного города Тулун в Приангарье эвакуировали более 500 человек

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 09:42, Вашингтон
Армия и оружие

Украинские силовики минируют территорию в районе Счастья

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют территорию в районе населенного пункта Счастье.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.
Обновлено в 06:55
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Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах

Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
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Общество

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Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено в 03:11
Политика

Путин отреагировал на возвращение российской делегации в ПАСЕ

Ранее делегации из РФ вернули полномочия в ассамблее в полном объеме Президент России Владимир Путин заявил, что возвращение российской делегации в ПАСЕ не связано с якобы обещанием вернуть на родину украинских моряков, пишет РИА Новости.
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Происшествия

В Оренбуржье начался природный пожар на границе с Казахстаном

Обновлено в 08:42
Политика

Кремль рассказал о передаче Турции технологий С-400

Обновлено в 07:39
Общество

Росстат закажет юмористам шутки о Всероссийской переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) объявила открытый аукцион на проведение информационной кампании и популяризации Всероссийской переписи населения в 2020 году.
Обновлено в 08:21
Политика

Путин рассказал об отсутствии прорывных решений на саммите G20

Обновлено в 05:16
Политика

США и Китай договорились о возобновлении переговоров

Фото: © Reuters / Кэвин Ламарк В субботу 29 июня США и Китай договорились возобновить торговые переговоры.
Обновлено в 05:40
Происшествия

В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом

Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину.
Обновлено в 05:45
Политика

Трамп обещал серьезно обдумать приглашение Путина на 75-летие Победы

Президент США Дональд Трамп заявил, что серьезно рассмотрит приглашение российского лидера Владимира Путина на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Общество

Определена самая сексуальная нация в мире

Обновлено в 05:46
Политика

Американец из «кремлевского доклада» и Минфин США достигли соглашения

В своем иске Гапонцев сетовал на то, что Минфин США при составлении списка не провел серьезного расследования, а «фактически перепечатал список российских миллиардов журнала Forbes от 28 марта 2017 года».
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Происшествия

Школьник загорелся во время научного эксперимента на уроке

В Калифорнии школьник по имени Прист Ривера получил сильные ожоги лица из-за взрыва, который последовал после неудачного научного эксперимента на уроке.
Обновлено в 09:26
Общество

Стало известно, когда население Петербурга достигнет шести миллионов

Управление Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (Петростат) опубликовало прогноз изменения населения в городах и областях СЗФО до 2036 года.
Обновлено в 09:28
Политика

Беглов сдержал обещание и назначил Капитанова в Смольный

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выполнил своё обещание и назначил Олега Капитанова на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 11:50
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный накануне из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, после чего отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Пострадавшим от паводка в Иркутской области окажут финансовую помощь

Пострадавшим от паводка в Иркутской области гражданам окажут финансовую помощь.
Обновлено в 08:13
Политика

Миллер: «Газпром» не получал предложений от Украины по транзиту газа

По словам главы «Газпрома», Киев не сможет заключить новый договор с Европейским союзом о транзите газа, так как действующее соглашение все еще в силе.
Обновлено вчера в 11:02
Политика

Абэ: Япония смягчит визовый режим для предпринимателей из России

Правительство Японии планирует с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено вчера в 12:38
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