Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в ГонконгеИзвестия 11:00
Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.РИА Новости15:20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:50, Ашберн
Армия и оружие
Около 70 снарядов выпустили украинские силовики по селам ДНР
Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что в последнюю неделю украинские силовики наращивают интенсивность обстрелов, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные орудия.
Обновлено в 20:41
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено в 20:19
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений на Балтике
Обновлено в 17:11
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Экономика
В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз
Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".
Обновлено в 22:36
Культура
Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.
Обновлено в 18:55
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В ходе протестов на Гаити погиб человек
Обновлено в 20:54
Единоборства
Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде
12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.
Обновлено в 01:55
Футбол
Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики
Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра»
На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:57
Политика
Ким Чен Ын казнил генерала, бросив его к пираньям
Обновлено в 08:21
Происшествия
Жители Венеции требуют запретить заход круизных судов в лагуну
8 июня на главной площади Венеции Сан-Марко прошла манифестация против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин
40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Интернет
Mozilla запускает платный премиум-сервис
Директор компании Mozilla Corporation Крис Бирд обнародовал планы, касающиеся запуска премиального сервиса Firefox Premium, где будут предоставляться платные сервисные услуги.
Обновлено в 06:22
Недвижимость
Квартирам не хватает покупателей
В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.
Обновлено в 10:00
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено в 14:07
Авто
Какие опасности убивают автомобили в жару
Тридцатиградусная жара повышает нагрузку на все жизненно важные узлы транспортных средств – двигатель, трансмиссию, выпускную систему, тормоза, кузов и даже остекление.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено в 18:14
Футбол
Сборная России прибыла в Нижний Новгород
Сборная России прибыла в Нижний Новгород, где 11 июня примет Кипр в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Женщина с грудным ребёнком погибли в страшном ДТП на Сахалине
В результате ДТП скончалась 31-летняя пассажирка «Тойоты» и её грудной ребёнок.
Обновлено в 21:46
Происшествия
Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Происшествия
6-летний ребенок погиб, катаясь на качелях в Сахалинской области
6-летний мальчик насмерть разбился, катаясь на качелях в селе Восход в Тымовском районе Сахалинской области.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 22:02
Армия и оружие
Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:11
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем
Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.
Обновлено в 16:00
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31