Более 1 млн человек вышли на протесты в ГонконгеИзвестия 11:00

с чего всё началось

Более 1 млн человек вышли протестовать в специальном административном районе Китая Гонконг против введения поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Армия и оружие Около 70 снарядов выпустили украинские силовики по селам ДНР Ранее в пресс-службе Народной милиции ДНР сообщили, что в последнюю неделю украинские силовики наращивают интенсивность обстрелов, используя при этом запрещенные Минскими соглашениями крупнокалиберные орудия.

Общество Россиян ожидает короткая рабочая неделя В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.

Экономика В Госдуме предложили повысить выплаты по уходу за инвалидами в 8 раз Депутаты ЛДПР предложили увеличить в восемь раз пособия по уходу за инвалидами I группы — с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. руб. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму глава комитета ГД по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также вице-спикер Игорь Лебедев и депутаты Борис Пайкин, Александр Шерин, Елена Строкова, передает "РИА Новости".

Культура Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию с иском против BadComedian Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что ведомство не будет вмешиваться в ситуацию с иском против блогера BadComedian.

Происшествия Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.

Единоборства Головкин победил Роллса нокаутом в четвертом раунде 12-раундовый поединок был остановлен в четвертом раунде, после того как казахский боксер провел удачную серию из правого бокового и левого прямого в челюсть ударов, и этим отправил соперника в нокаут.

Футбол Вратаря сборной Сан-Марино поддержали российские болельщики Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини обратился к российским болельщикам.

Происшествия Хабенский выступил в поддержку Голунова на открытии «Кинотавра» На церемонии открытия фестиваля «Кинотавр» председатель жюри конкурса Константин Хабенский выступил в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Происшествия Жители Венеции требуют запретить заход круизных судов в лагуну 8 июня на главной площади Венеции Сан-Марко прошла манифестация против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.

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Недвижимость Квартирам не хватает покупателей В качестве примера эксперт приводит Сочи, где недвижимость за месяц подорожала на 3,5%, до 121,6 тыс. руб. за кв. м и Владивосток — положительная динамика 3,3%, до 119,3 тыс. руб. за кв. м. Цены на вторичную недвижимость начали расти вслед за первичным рынком в середине прошлого года.

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Происшествия Финских пограничников поразил «трехголовый монстр» из России Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

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Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова пожаловалась на проблемы со здоровьем Возлюбленная Тимати пожаловалась, что выходные провела дома из-за плохого самочувствия, так как столицу накрыл антициклон.