Происшествия
Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия вчера в 16:56
Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.
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с чего всё началось
Ранее отмечалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.РИА Новостивчера в 15:20
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Автоспорт
Феттель выразил недовольство победой Хэмилтона на Гран-при Канады
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Общество
Составлен рейтинг самых полезных завтраков
Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
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Единоборства
Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза
Канадский певец Джастин Бибер вызвал на поединок американского актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
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Кино
В Сочи стартует юбилейный фестиваль «Кинотавр»
До 16 июня зрители увидят 15 новых фильмов, заявленных в основном конкурсе кинофестиваля, а также 26 картин, вошедших в конкурсную программу «Короткий метр».
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Происшествия
«Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян
Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.
Обновлено вчера в 22:35
Общество
Названы причины непопулярности дистанционной работы
Как пояснила "РГ" руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, развитию дистанционной занятости в России также мешает недостаточная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор
Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Футбол
Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Российских чиновников пристыдили за несерьезный внешний вид
Для российских чиновников разработали рекомендации по дресс-коду.
Обновлено вчера в 19:56
Футбол
Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.
Обновлено вчера в 17:49
Здоровье
На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад
Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище
Финские пограничники приняли российскую яхту за трехглавое чудовище.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США
Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил реакцию российских моряков противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 00:12
Политика
WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Космос
На Марсе обнаружили дома и технику
Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия
Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова
В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено вчера в 16:39
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина
Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено вчера в 11:51
Транспорт
Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП
Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Источник сообщил о планах параллельной закупки Су-57 и Су-35
Обновлено вчера в 23:17
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено вчера в 01:05
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено
«На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Жители Киселёвска попросили убежища у премьер-министра Канады
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Ford рассчитался с российскими долгами
Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.
Обновлено вчера в 12:05
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и перевел серию финала НХЛ в седьмой матч
У хозяев шайбу забросил Райан О'Райлли. "Брюинз" сравняли счет в серии до четырех побед - 3-3. Решающий матч пройдет в Бостоне 13 июня.
Обновлено вчера в 22:57