Полиция применила газ против демонстрантов в ГонконгеИзвестия вчера в 16:56

с чего всё началось

Столкновения между демонстрантами и полицией произошли в Гонконге. Стражи порядка применили перцовый газ и дубинки. Как сообщает Reuters, часть участников многотысячной акции протеста против закона об экстрадиции с КНР попыталась штурмовать здание Законодательного совета.

Полиция применила газ против демонстрантов в Гонконге

Общество Составлен рейтинг самых полезных завтраков Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.

Единоборства Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза Канадский певец Джастин Бибер вызвал на поединок американского актера Тома Круза, передает "Советский спорт".

Кино В Сочи стартует юбилейный фестиваль «Кинотавр» До 16 июня зрители увидят 15 новых фильмов, заявленных в основном конкурсе кинофестиваля, а также 26 картин, вошедших в конкурсную программу «Короткий метр».

Происшествия «Коммерсант» сообщил об утечке личных данных 900 тысяч россиян Заявление эксперта прозвучало после появившихся в СМИ сообщений, что в открытый доступ попало около 360 тысяч записей с персональными данными российских чиновников.

Общество Названы причины непопулярности дистанционной работы Как пояснила "РГ" руководитель направления исследований в сфере HR НАФИ Людмила Спиридонова, развитию дистанционной занятости в России также мешает недостаточная законодательная база по оформлению трудовых договоров с удаленными сотрудниками.

Общество После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.

Футбол Гончаренко: почти не сомневаюсь, что Дзагоев останется в ЦСКА Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о возможных потерях в межсезонье.

Футбол Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в Лиге наций завоевал 30-й трофей в карьере.

Общество Россиян ждет короткая рабочая неделя Наступившая рабочая неделя станет короткой с дополнительным выходным в среду.

Здоровье На Сахалине из-за вспышки острой кишечной инфекции закрыли детский сад Детский сад «Черемушки» в Южно-Сахалинске закрылся на карантин в результате подтвердившихся случаев заболевания острой кишечной инфекцией, сообщает пресс-служба городской администрации.

Политика МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.

Армия и оружие Адмирал оценил реакцию российских моряков на инцидент с крейсером США Адмирал запаса Валентин Селиванов оценил реакцию российских моряков противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время инцидента с американским ракетным крейсером в Восточно-Китайском море.

Политика WSJ: Белый дом просит Трампа отсрочить запреты на продукцию Huawei Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт пытается добиться от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения ключевых положений его прошлогоднего указа о запрете на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.

Космос На Марсе обнаружили дома и технику Исследователь космического пространства заявил, что совсем недавно ему удалось рассмотреть на снимках с Красной планеты заброшенные дома и технику.

Общество Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.

Происшествия Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.

Транспорт Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Происшествия Следов наркотиков в биологическом материале Голунова не обнаружено «На сегодняшний день различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в биологических средах журналиста наркотики не обнаружены»,— сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава Евгений Брюн в эфире программы «Вести недели».

Экономика Ford рассчитался с российскими долгами Концерн погасил кредит ВЭБа и теперь ищет покупателей на свои активы Ford без отсрочки погасил задолженность СП с «Соллерсом» перед ВЭБом, и теперь активы компании выведены из-под залога.