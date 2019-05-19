Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»ТАСС 03:28

Более 1 млн человек подписали петицию с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала "Игра престолов". Соответствующее обращение было размещено на сайте change.org неделю назад.

Более 1 млн человек требуют переснять последний сезон «Игры престолов»

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