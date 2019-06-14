Скончался один из пострадавших в массовой драке под ПензойРоссийская газета вчера в 14:21

с чего всё началось

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ. Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня.

Скончался один из пострадавших в массовой драке под Пензой

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