Происшествия

Скончался один из пострадавших в массовой драке под ПензойРоссийская газета вчера в 14:21

В Пензе скончался один из пострадавших в массовой драке, которая произошла в селе Чемодановка Бессоновского района. Об этом сообщает пресс-служба областного СК РФ. Напомним, конфликт на бытовой почве вспыхнул между местными жителями 13 июня.
Читать в источнике
с чего всё началось
В Пензенской области после массовой драки в селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек, еще четверо пострадали, в отделения полиции были доставлены 174 человека, трое из них задержаны, сообщается
 на сайте регионального управления Следственного комитета.
РБК00:44

Подробнее о событии

Массовая драка под Пензой. Факты

ТАСС06:04

МВД установило 12 участников массовой драки в Пензенской области

РИА Новости06:14

ТОП-5 фейков Чемодановки. Пензенцы разоблачили провокаторов, которые пытались устроить в городе массовый замес

1pnz.ru04:02

Полиция задержала 174 человека, причастных к массовой драке в селе под Пензой

КП - Пенза04:00

В Чемодановке всю ночь дежурили полиция и ОМОН

ПензаИнформ08:36

После массовой драки в Чемодановке в полицию доставили более 170 человек

РБК00:44

Пензенский Следком переквалифицировал дело о конфликте в Чемодановке

ПензаСМИвчера в 23:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:41, Ашберн
Происшествия

Восьмилетняя девочка умерла после катания на аттракционе в Анапе

Обновлено в 05:25
Гаджеты

Флагманский смартфон Sony Xperia 1 выходит в России

Обновлено вчера в 11:36
Кино

Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли скончался в возрасте 96 лет, сообщил в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделла.
Обновлено в 07:33
Политика

Федермессер отказалась от участия в выборах в Мосгордуму

Руководитель Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения Москвы и основатель Благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер сняла свою кандидатуру с предстоящих выборов в Мосгордуму.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес

Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми

Обновлено вчера в 09:29
Общество

Из экотехнопарка «Шиес» начали вывозить технику

Обновлено в 08:02
Транспорт

Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час

Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия

Летчики-испытатели сымитируют заход на посадку разбившегося SSJ-100

Обновлено в 06:08
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Общество

Памятник военным врачам открыли в Москве

Церемония открытия памятника военным врачам состоялась в преддверии Дня медицинского работника в сквере Центрального военного клинического госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
Обновлено в 06:02
Музыка

Загитова представила номер под любимую песню Медведевой

Обновлено в 07:09
Финансы

Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку

Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено вчера в 07:20
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

ЦБ изучает возможность запуска собственной цифровой валюты

"Действительно, Central Bank Digital Currency [цифровая валюта центробанков] не может быть реализована немедленно, тем не менее многие центральные банки, в том числе российский ЦБ, изучают такую возможность", - сказала она, выступая в рамках студенческой конференции в "Сколково".
Обновлено в 05:33
Происшествия

Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.
Обновлено в 06:56
Политика

Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма

Певица Maruv отказалась отвечать на вопрос о принадлежности Крыма, пишет "Обозреватель".
Обновлено в 07:29
Транспорт

Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса

Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
Обновлено в 03:17
Политика

КС Молдавии отменил решение о роспуске парламента

Конституционный суд Молдавии пересмотрел и отменил свои решения, которые были приняты в период с 7 по 9 июня и спровоцировали политический кризис в стране.
Обновлено в 07:24
Технологии

Запущен сайт для превращения каракулей в реалистичные пейзажи

Компания NVIDIA представила инструмент GauGAN — систему с искусственным интеллектом, позволяющую превращать нарисованные тут же каракули в реалистичные пейзажи.
Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые показала сына от бывшего короля Малайзии

«Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина впервые показала сына, который родился у нее 21 мая в немецкой клиники в браке с отрекшимся от малайзийского престола Мухаммада V Фарис.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

Выпавшие из окна еноты повредили иномарку в центре Петербурга

В субботу, 15 июня, в центре Петербурга выпали из окна три енота.
Обновлено в 07:12
Общество

Беглов предложил открыть музеи в зданиях времен войны

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

Силы Балтийского флота контролируют обстановку в районе учений НАТО

Обновлено в 07:09
Происшествия

Горняк погиб во время аварии в шахте на Украине

Один человек погиб в во время аварии в шахте «Центральная», которая расположена в Донецкой области на Украине.
Обновлено в 07:31
Политика

Зузана Чапутова принесла присягу в качестве нового президента Словакии

Обновлено в 06:29
Музыка

Алсу присвоили звание народной артистки Башкирии

Певица в прошлом году получила звание "Заслуженная артистка Российской Федерации", а еще с 2010 года она - народная артистка Татарстана.
Обновлено в 06:22
Политика

Мэр Риги раскритиковал идею о сносе памятника воинам-освободителям

В начале марта на рассмотрение парламента была передана очередная общественная инициатива по демонтажу памятника Советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено в 07:29
Происшествия

Российского сноубордиста застрелили в США

Гибель Кольцова РИА Новости подтвердили в посольстве России в США.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

Унизивший россиян звезда «Универа» задержан в центре Москвы

Обновлено в 07:25
ещё по теме
Главное