Экономика
Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего ВостокаREGNUM 00:23
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
795 млн рублей выделит Правительство РФ на берегоукрепление Портового шоссе в Магадане
Колыма-информ30 июля в 01:55
Более 700 млн рублей получит дополнительно ЕАО на развитие социальной инфраструктуры
EAOmedia.ru29 июля в 01:30
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Происшествия
В Нижнем Новгороде арестована мать, избивавшая сына хоккейной клюшкой
Суд в Нижнем Новгороде арестовал на два месяца мать двоих детей Майю Майер, которая, по версии следствия, избивала своего 12-летнего сына хоккейной клюшкой.
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
От новой волны паводка в Иркутской области пострадал 1801 дом
Подтопленным в результате прохождения второй волны паводка в Иркутской области остается 1801 дом, рассказал вице-премьер РФ, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнения, Виталий Мутко.
Обновлено вчера в 08:51
Шоу-бизнес
Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой
Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Политика
Медведев подписал ряд поручений в связи с лесными пожарами
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений в связи с крупными лесными пожарами, вспыхнувшими в ряде сибирских регионов.
Обновлено в 01:16
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии
Пенсионный фонд 1 августа проведет перерасчет страховых выплат пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено вчера в 18:35
Авто
Задача о сломавшемся кондиционере: разыгрываем приз!
Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.
Обновлено в 01:07
Общество
РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири
Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено вчера в 06:50
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено вчера в 20:51
Здоровье
Врач рассказала о норме потребления арбузов в день
Если есть арбузы в разумном количестве и хорошего качества, то побочных эффектов не возникнет.
Обновлено вчера в 11:04
Финансы
ФРС США впервые за 10 лет понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — 2–2,25% годовых.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова намекнула на новый роман
Пока Алеся не дает комментариев по поводу отношений с Джеем, но ее поклонники уверены: у их любимицы новый роман.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
США продлили связанные с ядерной программой Ирана ограничения
Госсекретарь США Майк Помпео продлил действующие ограничения на ядерную программу Ирана.
Обновлено в 00:54
Политика
Все участники переговоров по Сирии прибыли в Нур-Султан
«Все делегации прибыли на переговоры в Нур-Султан»,— заявил он. Там пройдет встреча высокого уровня в «астанинском формате».
Обновлено в 00:20
Общество
Жителей Приморья предупредили о надвигающемся тайфуне «Випа»
Обновлено в 00:47
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Обновлено вчера в 18:20
Армия и оружие
Эксперт оценил слова генерала из Латвии о «способной удивить» Россию армии
Заявление латвийского генерала Илмарса Лейиньша о "способной шокировать" Россию армии говорит о его русофобских взглядах и отсутствии независимости его страны.
Обновлено вчера в 21:17
Футбол
Игорь Черевченко: «Погода в Баку оставит отпечаток на игре с „Нефтчи“»
Специалист отметил погодные условия в столице Азербайджана Баку. В день игры ожидается температура в 35 градусов.
Обновлено вчера в 15:11
Авто
Китайский концерн Great Wall расширит производство в России
Межведомственная комиссия по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила проект китайского концерна Great Wall, сообщили сегодня, 1 августа, в Минпромторге РФ.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Актер Игорь Ливанов рассказал о гибели жены и дочери
Российский актер Игорь Ливанов стал героем телепередачи "Судьба человека" на канале "Россия-1", в рамках которой рассказал ведущему Борису Корчевникову о жуткой трагедии из прошлого.
Обновлено вчера в 13:55
Политика
Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют
Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F/A-18E/F Super Hornet ВМС США, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 15:12