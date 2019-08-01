Экономика

Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего ВостокаREGNUM 00:23

На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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