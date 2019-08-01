Экономика
Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего ВостокаREGNUM 00:23
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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795 млн рублей выделит Правительство РФ на берегоукрепление Портового шоссе в Магадане
Колыма-информ30 июля в 01:55
Более 700 млн рублей получит дополнительно ЕАО на развитие социальной инфраструктуры
EAOmedia.ru29 июля в 01:30
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Армия и оружие
Главком ВС Украины: О срыве перемирия в Донбассе говорить рано
Главнокомандующий ВС Украины, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что единичные случаи нарушения перемирия с 21 июля пока нельзя назвать срывом Минских договоренностей.
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Матч «Спартака» и «Динамо» пройдет по плану
Встреча четвертого тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Динамо» перенесена не будет.
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Президент США Дональд Трамп предложил России помощь в тушении пожаров.
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Футбол
«Зенит» и «Барселона» согласовали трансфер Малкома
"Зенит" и "Барселона" достигли соглашения о трансфере бразильского нападающего каталонцев Малкома.
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