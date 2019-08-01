Экономика
Более 15,5 млрд рублей выделено на развитие регионов Дальнего ВостокаREGNUM 00:23
На социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) выделено дополнительно 15,54 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.
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Более 700 млн рублей получит дополнительно ЕАО на развитие социальной инфраструктуры
EAOmedia.ru29 июля в 01:30
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Колыма-информ30 июля в 01:55
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"Первый газ поступит к полуночи 31 декабря", - сказал Зеле на пресс-конференции.
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В Индии врачи удалили ребенку 526 зубов
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Армия и оружие
В постпредстве России назвали ошибкой расследование ООН по Сирии
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Отмечается, что трансфер Пепе стал рекордным в истории клуба, при этом сумма сделки официально не уточнятся.
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Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Суд арестовал двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане
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