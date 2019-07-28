Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВДКоммерсантъ 05:42
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
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«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футбольный санкт-петербургский клуб «Зенит» нанес поражение команде «Оренбург» в матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
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МИД Украины регулярно выражает протесты в связи с поездкой российских официальных лиц в Крым.
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Армия и оружие
Нашествие охотников за пришельцами. Какие тайны хранит «Зона 51» ВВС США
Сверхсекретный объект Конспирологи уверены, что в "Зоне 51" в штате Невада правительство Соединенных Штатов втайне от граждан страны и всего мира контактирует с внеземными цивилизациями и ставит опыты над пришельцами.
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Общество
Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
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Наука
Работа человека деформирует или восполняет мозг
Группа российских, бельгийских и американских ученых после ряда проведенных экспериментов доказали, что профессия и работа человека может как положительно, так и отрицательно влиять на работу мозга.
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Какие знаки с наибольшей вероятностью умрут от несчастного случая, раскрыли специалисты по звездным светилам.
Обновлено в 09:25
Политика
Гигантский плакат с Путиным повесили в Израиле
Большой плакат, на котором изображен российский президент Владимир Путин повесили на один из домов Израиля в преддверии досрочных парламентских выборов в стране.
Обновлено в 09:31
Происшествия
Российский гонщик погиб в Подмосковье
Российский гонщик Сергей Боричев погиб на соревнованиях по дрэг-рэйсингу, сообщает "РЕН ТВ".
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В Киеве состоялся крестный ход ПЦУ
В Киеве завершился крестный ход, организованный Православной церковью Украины по случаю 1031-й годовщины Крещения Руси, сообщают «Украинские новости».
Обновлено в 06:12
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании
Неизвестный сообщил о "минировании" бизнес-центра "Манхэттен" и торгового центра "Атриум" в центре Москвы, правоохранители уже проводят проверку помещений, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
Из Тулуна снова эвакуируют жителей из-за угрозы наводнения
Жителей многострадального города Тулун в Иркутской области, который сильно пострадал от паводков, вновь эвакуируют, так как снова есть угроза наводнения.
Обновлено в 07:35
Футбол
«Арсенал» — «Ростов». Команды огласили стартовые составы
28 июля в Туле на стадионе «Арсенал» состоится матч 3-го тура РПЛ между «Арсеналом» и «Ростовом».
Обновлено в 08:34
Общество
Из Мазановского района Амурской области эвакуировали 1165 человек
Паводок подтопил 232 дома, размыты дороги, повреждены вышки сотовой связи Из сел Мазановского района Амурской области из-за паводка эвакуировано 1165 человек, подтоплено 232 дома, размыто несколько дорог, сообщает правительство региона.
Обновлено в 00:15
Политика
Зеленского высмеяли за несуществующее государство
Украинский лидер Владимир Зеленский, поздравляя верующих с Днём Крещения, упомянул несуществующее государство «Киевская Русь-Украина».
Обновлено в 08:11
Космос
Time (США): борьба сверхдержав, соперничество миллиардеров — новая лунная гонка (Time)
Сегодня компания «Спейс икс» является одним из немногих влиятельных игроков (миллиардеров-мечтателей и двух богатейших стран мира), конкурирующих в гонке за то, чтобы обосноваться на Луне.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В День ВМФ Путин примет Главный военно-морской парад на реке Нева
Президент Российской Федерации Владимир Путин 28 июля в День военно-морского флота обойдет на катере парадный строй кораблей на Кронштадском рейде и примет Главный военно-морской парад на Неве в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика
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Собственные доходы Брянской области за 5 лет выросли на 11 млрд рублей. Такие данные привели «Брянским новостям» в областном правительстве.
Обновлено в 01:57
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Экономика
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%
Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Обновлено 26 июля в 12:38
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Переход Бэйла в китайский клуб сорвался
Переход полузащитника мадридского "Реала" Гарета Бэйла в китайский "Цзянсу Сунин" сорвался, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 09:25
Армия и оружие
Израиль отчитался о секретных испытаниях системы ПРО на Аляске
Израиль провел на Аляске серию испытаний противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3» («Стрела»), предназначенного для перехвата баллистических ракет в космосе.
Обновлено в 07:17