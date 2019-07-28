Происшествия
Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВДКоммерсантъ 05:42
На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».
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Политика
Зеленский призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с Днём Крещения Руси и призвал предстоятелей церквей на Украине к диалогу.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Футбол
Дани Алвес хочет вернуться в «Барселону»
Бразильский защитник Дани Алвес намерен вернуться в «Барселону», сообщает UOL Esporte.
Обновлено в 06:34
Энергетика
FT назвала критически важный для «Северного потока-2» месяц
Россия может сорвать сроки начала поставок газа европейским странам по трубопроводу «Северный поток-2», если в августе не получит разрешение на строительство от Дании, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Навального доставили из спецприёмника в больницу
Блогера Алексея Навального доставили из спецприёмника в московскую клиническую больницу №64. Об этом РИА Новости рассказали в медучреждении.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
В Петербурге прошел главный военно-морской парад
Принимал главный военно-морской парад президент Владимир Путин.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Медведева в Крым
«МИД Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с украинской стороной визитом делегации с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым», — указано в сообщении.
Обновлено в 07:13
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Политика
Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в Донбассе
Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Украинцы собирают деньги на похороны убитой в Берлине соотечественницы
Жители Украины собирают деньги на доставку из Германии тела убитой 25-летней Натальи Михайлюк из города Заставна Черновицкой области и похороны ее на родине.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Сестра Влада Топалова вышла замуж
Недавно Алина ушла в декрет, но перед появлением ребенка на свет решила выйти замуж.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
В Екатеринбурге в результате наезда автобуса на пешеходов в Верх-Исетском районе пострадали два человека.
Обновлено в 03:53
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова паникёром
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор отметился очередным заявлением в сторону российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 07:39
Технологии
Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны
Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Общество
Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено вчера в 22:08
Спорт
Ефимова завоевала бронзу на 50 м брассом на ЧМ
Трехкратный призер Олимпийских игр россиянка Юлия Ефимова завоевала бронзовую медаль в плавании на дистанции 50 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 07:14
Экономика
Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.
Обновлено в 01:58
Культура
«Союзмультфильм» опроверг подготовку 3D-мультфильмов о Чебурашке
Согласно последним слухам, "Союзмультфильм" собирался выпустить 3D-версию анимационных фильмов "Крокодил Гена" и "Попугай Кеша", а продюсеры якобы искали различные варианты, чтобы воплотить эту идею.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Три человека стали жертвами непогоды в Италии
Обновлено в 06:18
Общество
Соседей принца Гарри и Меган Маркл ограничили от общения с семьей
Соседям принца Гарри и Меган Маркл раздали специальные инструкции, в которых содержатся требования по общению с королевской семьей.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Общественные деятели и эксперты о митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму
Попасть в Мосгордуму — значит получить частичный контроль над огромным московским бюджетом.
Обновлено вчера в 16:14
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Эвакуация жителей проходит в городе Тулун Иркутской области из-за угрозы нового дождевого паводка, говорится в распространенном в воскресенье сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
Обновлено в 05:40
Религия
Патриарх Кирилл возглавил крестный ход в День крещения Руси
Обновлено в 03:07