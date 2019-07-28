На ночь в отделах полиции Москвы оставили как минимум 152 человека, задержанных во время субботней акции в поддержку экс-кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации, сообщило «ОВД-Инфо».

Более 150 задержанных на акции в центре Москвы провели ночь в ОВД

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