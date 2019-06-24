Общество
Более 1,4 млн зрителей посетили праздник «Алые паруса» в ПетербургеRT на русском 21:18
В 2019 году более 1,4 млн человек посетили праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Отныне именно он будет нести алые паруса надежды и мечты – дерзайте, мечтайте, любите. Мы желаем, чтобы вы были счастливы в будущем, чтобы вы имели успех. Вы вступаете во взрослую жизнь. Петербург нуждается в вашем таланте, в вашей энергии и вашей любви.
— Александр Беглов, российский политикDP.RU 15:06
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«Мы ради этой ночи 11 лет учились!»: выпускники Петербурга отпраздновали «Алые паруса»
Петербургский дневник21:02
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Политика
Де Ниро и Стивен Кинг снялись в антироссийском ролике
Актер Роберт Де Ниро снялся в антироссийском ролике, обвиняющем президента США Дональда Трампа в "сговоре" с Москвой.
Обновлено в 09:06
Политика
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, Путин признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 08:57
Общество
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Количество бюджетных мест в российских высших учебных заведениях к 2024 году сократится на 17% по сравнению с 2019-м, сообщают «Известия» со ссылкой на прогноз, представленный в докладе правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено в 21:51
Авто
Названы лучшие подержанные иномарки за 200 тысяч рублей
Эксперты назвали пятерку лучших подержанных автомобилей для покупателей, которые не могут позволить себе покупку дороже 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:41
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Франции «Формулы–1»
Британский гонщик Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes, одержал победу на Гран-при Франции, восьмом этапе чемпионата «Формула–1».
Обновлено в 11:08
Политика
Пушков разочаровал Саакашвили: у украинцев не хватит денег на Грузию
Сенатор заметил, насколько плохо сейчас живут в "незалежной" Член Совета Федерации Алексей Пушков не оценил энтузиазм экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который предложил украинцам заметить россиян в Грузии.
Обновлено в 13:47
Политика
Нидерландский фонд MH17 попросил не возвращать Россию в ПАСЕ
Руководитель фонда призывает, чтобы ПАСЕ потребовала «твердых и явных гарантий» от России «безоговорочного сотрудничества со следствием, а также судебного преследования и судебного разбирательства в отношении лиц, подозреваемых в крушении рейса MH17».
Обновлено в 21:57
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено вчера в 13:01
Наука
Состав кишечного микробиома изменился при фибромиалгии
Медики обнаружили, что у женщин, страдающих фибромиалгией, изменяется состав кишечного микробиома, сообщается в статье, опубликованной в журнале Pain.
Обновлено 21 июня в 06:32
Происшествия
На Урале драка завершилась смертью и беспорядками
В г. Нижние Серги Свердловской области драка между двумя жителями завершилась кончиной одного и общественными беспорядками.
Обновлено в 14:05
Здоровье
«Черный список» для пластических хирургов появится в Китае
Государственный комитет по делам здравоохранения Китая готовит "черный список" для пластических хирургов, которые "утратили доверие".
Обновлено в 04:32
Происшествия
Психически нездоровый мужчина убил трех человек в Башкирии
В деревне Ибрагимово, расположенной в Кармаскалинском районе Башкирии, полицейские застрелили психически нездорового мужчину, который убил трех человек, а также ранил еще двоих.
Обновлено в 19:45
Происшествия
У берегов Сирии совершена диверсия на пяти нефтепроводах
Обновлено в 16:10
Общество
ВЦИОМ: половина россиян не поддерживает идею сокращения рабочей недели
По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.
Обновлено в 20:12
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено в 17:52
Политика
Два МиГ-29 были подняты для сопровождения пассажирского самолета
Два МиГ-29 ВВС Словакии были подняты в воздух для сопровождения самолета Airbus A320 авиакомпании Ernest, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:28
Политика
«Грады» уничтожили самолет-гигант «Руслан»
Обновлено в 15:28
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Мигрантов из каких стран стало больше приезжать в Россию
Всего в прошлом году в страну прибыли более 565 тысяч мигрантов, 90 процентов из них приехали из стран СНГ.
Обновлено в 21:00
Политика
Главе МВД предложили легализовать движение «Лев против»
Главе МВД России Владимиру Колокольцеву предложили выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников, с такой идеей выступили зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев.
Обновлено в 20:28
Здоровье
У мужчин недосып увеличивает риск преждевременной смерти в 4 раза
Исследуя влияние недосыпа в лаборатории, специалисты установили, что мужчины, которые спят недостаточное время, увеличивают свой риск смерти в четыре раза.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Верховный суд отклонил жалобы крымского чекиста на свое руководство
В дальнейшем руководство УФСБ по Крыму и Севастополю установило, что показатели служебной деятельности майора Логутева были низкими (за полгода работы он подготовил 102 документа, и только восемь из них представляли оперативную значимость), а также наложило на него дисциплинарные взыскания, которые и стали причиной досрочного расторжения с ним контракта.
Обновлено в 18:42
Футбол
Правозащитник призвал лишить гражданства РФ игроков, участвовавших в акции против России в Грузии
Правозащитник Павел Пятницкий призвал лишить российского гражданства футболистов Нодара Кавтарадзе и Вахтанга Небиеридзе, которые в составе «Торпедо» из Кутаиси вышли на матч в футболках с антироссийским лозунгом.
Обновлено в 13:07
Авто
Volkswagen создал фургон для перевозки заключенных
Обновлено в 16:09
Общество
Заезд костромских выпускников на лимузинах возмутил соцсети
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева задумалась о втором ребенке
Пользователи социальных сетей предложили ей не медлить и родить девочку.
Обновлено в 09:23