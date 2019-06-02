Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоныКоммерсантъ 11:03

«Наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удаленных) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удаленных)»,— говорится в сообщении Рособрнадзора. Повторно сдать ЕГЭ выпускники смогут только через год.

Более 140 выпускников были удалены с ЕГЭ за шпаргалки и телефоны

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Общество Роструд напомнил о короткой рабочей неделе "Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду", - рассказали "РГ" в Роструде.

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Ассанжу не предъявят обвинений в утечке данных ЦРУ Министерство юстиции США не сможет предъявить обвинения основателю WikiLeaks за его роль в публикации некоторых материалов ЦРУ.

Общество Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Культура Маль по Малю: беседы с великим режиссером вышли на русском На русском языке вышли «Беседы с Луи Малем» — главный источник информации о творчестве французского классика.

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Политика На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Общество Шаверма с мидией, африканские гости и блогеры-миллионники На десять дней — с 17 по 26 мая — Владивосток стал столицей индустрии туризма и гостеприимства Тихоокеанской России.

Транспорт Возобновлено авиасообщение между Сахалином и Камчаткой Как ранее сообщало ИА «Камчатка», о возобновлении полётов с Сахалина на Камчатку и обратно стало известно в марте.

Экономика Кушать продано: рублевая выручка экспортеров продуктов выросла втрое Экспортная выручка российских сельхозпредприятий за четыре года действия санкций увеличилась в рублевом выражении втрое — с 517,8 млрд до 1,57 трлн.

Общество Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.

Происшествия В Екатеринбурге разыскивают водителя BMW, сбившего подростка на тротуаре Как рассказали «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель на черном BMW наехал на ребенка, который передвигался по тротуару на самокате.

Общество Ванчикова подготовила список чиновников на служебную проверку Вице-премьер правительства Забайкальского края Аягма Ванчикова подготовила для врио губернатора региона Александра Осипова список фамилий чиновников, в отношении которых предлагается провести служебные проверки.

Общество Рестораторы предложили отменить СанПиН для заведений общепита Федерация рестораторов и отельеров России и общественная организация «Опора России» подготовили и направили в Роспотребнадзор «Концепцию санитарно-эпидемиологического надзора деятельности предприятий ресторанной сферы».

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Экономика На нефть и суда нет: о чем договорятся на встрече по «Дружбе» 30 апреля президент России Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым отметил, что история с «грязной» нефтью нанесла стране имиджевый, экономический и материальный ущерб.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Армия и оружие Сухопутные войска получат 2,5 тысячи новых образцов вооружения Более 2,5 тысячи новых основных образцов вооружения, военной и спецтехники будет направлено в сухопутные войска в 2019 году.