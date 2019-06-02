Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушенияBFM.ru 10:12

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор. Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов.

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

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