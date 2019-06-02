Общество
Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушенияBFM.ru 10:12
Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор. Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов.
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Общество
Люксовые бренды объединяют усилия
Люксовые бренды Старо-Невского проспекта подали заявку на регистрацию АНО «Староневский», которая будет заниматься повышением привлекательности этого района для шопинга.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Глава района в Подмосковье задержан по подозрению в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 14:03
Экономика
Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты
За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Политика
Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова
В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".
Обновлено в 07:57
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Энергетика
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Спорт
В России ответили на угрозу отстранения от Олимпиады-2020
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал заявления британских журналистов о том, что Россию могут не допустить на Олимпийские игры 2020 года из-за допингового скандала.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей
Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Общество
Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске подорожает и будет готов к концу 2020
Работы по возведению нового пассажирского терминала в аэропорту Южно-Сахалинска завершатся практически на год позже обозначенного ранее срока — вместо рубежа нынешнего и следующего годов новый аэровокзал введут в эксплуатацию ближе к осени или даже в конце 2020-го.
Обновлено в 04:04
Космос
Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года
Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Алексей Ягудин: «Жена меня бережет»
В спортивной жизни Алексея Ягудина множество наград и успеха фигурист добился не только в спорте, но и в личной жизни — он смог завоевать сердце фигуристки Татьяны Тотьмяниной.
Обновлено в 15:00
Общество
Бывшие дагестанские чиновники надеются на Рамазана Абдулатипова
Адвокаты утверждают, что бывшие чиновники закона не нарушали, и настаивают на вызове в суд в качестве свидетеля бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова, который, по мнению защиты, должен подтвердить необоснованность претензий к подсудимым.
Обновлено в 17:55
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
МИД РФ раскрыл позицию по претензиям Украины в Международном суде ООН
В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины.
Обновлено в 08:22
Наука
Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа
Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Общество
La Libération (Франция): Иннополис — татарский технологический центр (Libération)
Добро пожаловать в Иннополис, совершенно новый город, который полностью посвящен информатике и инновационной экономике.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Армия и оружие
В Сирии обстреляли военный аэродром
Обновлено в 18:04
Происшествия
Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области
Обновлено в 06:46
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено в 10:12
Политика
Трамп пригрозил вывести компании США из Мексики
Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2019 г. глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что он из-за проблем с нелегальной миграцией не собирается «драться» с президентом США.
Обновлено в 16:40