Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушенияBFM.ru 10:12

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор. Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рособрнадзор назвал число удалений участников ЕГЭ из-за нарушений на первых экзаменах

RT на русском08:21

Стало известно, сколько выпускников удалили с ЕГЭ

Газета.Ru12:38

Первокурсникам некоторых вузов платят за участие в слежке на ЕГЭ за школьниками

Эхо Москвы13:34

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

Известия08:37

Зашифрованные файлы и сканирование ответов: особенности и нововведения ЕГЭ-2019

Вести.Ru13:44

Более 140 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов за использование шпаргалок и телефонов

ТАСС08:14

Более 140 участников ЕГЭ удалили за нарушения во время первых экзаменов

Агентство Москва08:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 15:23, Ашберн
Спорт

Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу

Обновлено в 10:05
Футбол

«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались

«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».
Обновлено в 13:48
Шоу-бизнес

Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие

National Interest назвал российского конкурента F-35

Новейший российский многоцелевой истребитель МиГ-35 в скором времени может составить достойную конкуренцию американскому F-35, пишет The National Interest.
Обновлено в 12:09
Футбол

Фабрегас объяснил, почему он завидует Головину

Французский полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас рассказал о своих впечатлениях от игровых возможностей своего российского одноклубника Александра Головина.
Обновлено в 08:01
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Полиция завела уголовные дела из-за сноса бюста Жукова в Харькове

Обновлено в 13:59
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Гаджеты

Apple пообещала приложение «Калькулятор» на iPad

Обновлено в 10:14
Происшествия

Экс-главе Раменского предъявлено обвинение в убийстве любовницы

Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, с которой он состоял в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

После взрывов в Дзержинске порядок в городе наводят 2 тыс. человек

Обновлено в 13:59
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

Обновлено в 10:36
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

Отец пропавшей с деньгами кассирши из Башкирии обратился в полицию

Обновлено в 07:13
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
Космос

Опубликована первая съемка солнечного затмения 1900 года

Британский институт кино (BFI) опубликовал первые документальные кадры, запечатлевшие солнечное затмение.
Обновлено 30 мая в 17:00
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 14:40
Армия и оружие

В Минобороны показали полёт МиГ-31 и Ту-95МС над Тихим океаном

Ведомство опубликовало видео Российское оборонное ведомство показало полет истребителей-перехватчиков Миг-31 над Тихим океаном.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске растет

Количество пострадавших при серии взрывов на заводе «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области возросло до 27 человек.
Обновлено вчера в 07:25
Авто

Составлен топ-5 самых доступных лифтбеков в России

Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных лифтбеков на российском рынке.
Обновлено в 00:07
Армия и оружие

ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений

Вечером, 2 июня, ВСУ начали массированный обстрел ДНР сразу с нескольких направлений, сообщает представительство Республики в СЦКК.
Обновлено в 13:46
Общество

Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде

Обновлено в 13:38
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Происшествия

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с участием четырех машин в Москве

Два человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на юго-западе Москвы.
Обновлено в 12:09
Политика

Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
Главное