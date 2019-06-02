Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушенияBFM.ru 10:12

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор. Основными нарушениями стали использование шпаргалок и смартфонов.
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Рособрнадзор отчитался о нарушениях, выявленных в ходе первых ЕГЭ

Эхо Москвы12:01

Число удаленных с ЕГЭ выпускников назвал Рособрнадзор

Газета.Ru08:40

Рособрнадзор назвал число удалений участников ЕГЭ из-за нарушений на первых экзаменах

RT на русском08:21

Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ

Известия08:37

Более 140 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов за использование шпаргалок и телефонов

ТАСС08:14

Более 140 участников ЕГЭ удалили за нарушения во время первых экзаменов

Агентство Москва08:00

С первых ЕГЭ удалили 141 выпускника за шпаргалки и пользование телефоном

Говорит Москва09:27
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Обновлено в 01:33
Спорт

Эквадорец Карапас стал победителем «Джиро д’Италия»

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас из команды Movistar стал победителем первого гранд-тура сезона — «Джиро д'Италия».
Обновлено в 11:33
Происшествия

Бывший глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков отрицает свою причастность к убийству заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Как умирал Андрей Краско, рассказал Ургант

Обновлено в 09:58
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Гаджеты

Apple может отказаться от iTunes

По предварительным данным, для замены iTunes будут выпущены приложения Music, TV и Podcasts.
Обновлено 31 мая в 22:52
Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Футбол

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Нападающий московского футбольного клуба «Локомотив» и сборной России Фёдор Смолов высказал мнение об инциденте с выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушкой.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В полиции Петербурга отвергают причастность к избиению подростка

Как пишет «Новая газета», по факту избиения подростка решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 11:16
Театры

Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев

В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Космос

Советы психолога: Как быстро избавиться от депрессии в космосе

Психологи дали советы, как быстро избавиться от данного недуга.
Обновлено вчера в 14:42
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Здоровье

Ученые назвали три причины появления рака кожи, не связанные с загаром

Специалисты организации Skin Cancer Foundation из США заявили, что недостаточно избегать солнечных лучей и сокращать время пребывания под солнцем, чтобы максимально защитить себя от рака кожи.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Пир заключенных в орловской колонии проверят прокуратура и ФСИН

Обновлено в 05:53
Футбол

«Ливерпуль» выиграл финал Лиги чемпионов

Футболисты «Ливерпуля» стали победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, переиграв в финале лондонский «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 15 человек

Пятнадцать человек, среди которых трое детей, пострадали в ДТП с участием автобуса в Аксакайском районе Ростовской области, сообщил региональный Минздрав.
Обновлено в 09:16
Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
Обновлено в 10:54
Здоровье

Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком

Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено в 11:10
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие

В Сирии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей

В субботу, первого июня, российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон поздравили детей из провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 11:34
Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес

Внучка Грейс Келли вышла замуж за французского продюсера

Внучка Грейс Келли - Шарлотта Казираги - вышла замуж за своего давнего возлюбленного, французского продюсера Дмитрия Рассама.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Под Краснодаром в пассажирский поезд врезался грузовик

Сообщается, что на перегоне Шеджий – Энем-2 однопутного электрифицированного участка Энем – Горячий Ключ водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 346 Адлер - Нижневартовск.
Обновлено вчера в 10:46
Армия и оружие

Китай испытал новую ракету с десятью независимыми боеголовками

Военно-морские силы Китая сообщили об успешно проведенных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения JL-3, пишет Defence Blog.
Обновлено в 10:26
Политика

Снос бюста Жукова в Харькове попал на видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры, на которых националисты в Харькове сносят с постамента бюст маршалу Георгию Жукову.
Обновлено в 09:57
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 05:35
Политика

Максакова назвала имя заказчика убийства Вороненкова

Оперная певица Мария Максакова в эфире телеканала НТВ обратилась к председателю Следственного комитета Александру Быстрыкину с просьбой расследовать возможную причастность экс-сотрудника СК Дениса Панаитова к смерти ее мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 09:41
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