Армия и оружие

В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военныхРоссийская газета 19:31

Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Россию представят войска Центрального и Восточного военных округов, Каспийской флотилии, а также ВДВ и ВКС.
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Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

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