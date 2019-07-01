Технологии
Российские банки планируют установить биометрические банкоматыАргументы недели 05:37
Генеральный директор компании-производителя биометрических банкоматов Александр Ханин рассказал о плюсах и минусах электронных аппаратов. Отмечается, что уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая способна распознавать лица клиентов, - сообщает КП.
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с чего всё началось
Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество
В среду в Москве снова похолодает
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Политика
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Музыка
Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России
Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.
Обновлено 29 июня в 03:22
Авто
«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»
Обновлено в 07:15
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Экономика
Майнинг вернулся. Компания Northern Bitcoin закупит 5000 ASIC
Компания Northern Bitcoin объявила о подписании соглашения на покупку 5000 майнеров у Bitmain и Canaan Creative.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
Корабли ВМФ России выполнят поход по Северному морскому пути
Кольская флотилия Северного флота готовит отряд кораблей, который в ходе летнего периода боевой подготовки совершит очередной поход и выполнит ряд учений по маршруту Северного морского пути.
Обновлено в 08:10
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой
Обновлено в 08:07
Кино
Умер режиссёр Себастьян Аларкон
Обновлено вчера в 10:44
Музыка
Панк-фьюжн, фанк и инди: Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу
На столичном фестивале Moscow Urban Fest выступят немецкий композитор-минималист Дэниэл Брандт, британский панк-фьюжн-коллектив Melt Yourself Down и несколько российских групп.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика
Вакарчук назвал Крым российским
Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ
Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Энергетика
Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев
Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено в 07:26
Финансы
Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ
Илья Ясинский назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская объявила поиск донора яйцеклетки
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, - заявила накануне Любовь Успенская.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи
В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии
Обновлено в 01:42
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Авто
Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России
Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
В составе москвичей защитник выиграл РПЛ и Суперкубок России. Футболист уже выступал за «Дженоа» с 2008-го по 2010 год.
Обновлено в 07:58