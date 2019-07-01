Российские банки планируют установить биометрические банкоматыАргументы недели 05:37

Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.

с чего всё началось

Генеральный директор компании-производителя биометрических банкоматов Александр Ханин рассказал о плюсах и минусах электронных аппаратов. Отмечается, что уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая способна распознавать лица клиентов, - сообщает КП.

Общество В среду в Москве снова похолодает Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.

Музыка Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.

Космос Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.

Общество Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.

Экономика Майнинг вернулся. Компания Northern Bitcoin закупит 5000 ASIC Компания Northern Bitcoin объявила о подписании соглашения на покупку 5000 майнеров у Bitmain и Canaan Creative.

Армия и оружие Корабли ВМФ России выполнят поход по Северному морскому пути Кольская флотилия Северного флота готовит отряд кораблей, который в ходе летнего периода боевой подготовки совершит очередной поход и выполнит ряд учений по маршруту Северного морского пути.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Общество «Вкусвилл» запустит новый формат магазинов Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.

Общество Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево "Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.

Музыка Панк-фьюжн, фанк и инди: Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу На столичном фестивале Moscow Urban Fest выступят немецкий композитор-минималист Дэниэл Брандт, британский панк-фьюжн-коллектив Melt Yourself Down и несколько российских групп.

Шоу-бизнес Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.

Политика Вакарчук назвал Крым российским Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.

Политика Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.

Энергетика Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

Финансы Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Происшествия Мексиканский город засыпало метровым слоем града Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская объявила поиск донора яйцеклетки Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, - заявила накануне Любовь Успенская.

Происшествия Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.

Экономика В России изменились правила выдачи микрозаймов 1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.

Авто Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.