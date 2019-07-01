Технологии

Российские банки планируют установить биометрические банкоматыАргументы недели 05:37

Генеральный директор компании-производителя биометрических банкоматов Александр Ханин рассказал о плюсах и минусах электронных аппаратов. Отмечается, что уже закуплено более 10 тысяч образцов техники, которая способна распознавать лица клиентов, - сообщает КП.
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с чего всё началось

По лицу, а не по паспорту: в РФ установят 10 тыс. биометрических банкоматов

Без карт Российские банки закупили более 10 тыс. банкоматов, идентифицирующих граждан по лицу. Такие АТМ уже приобрели Сбербанк и Тинькофф банк, пояснил Александр Ханин.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России появятся биометрические банкоматы

Известиявчера в 19:29

В России появятся биометрические банкоматы - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:01

Биометрические банкоматы установят в России до конца года

Телеканал 360°03:03

Биометрические банкоматы появятся в России

ФАН01:36

Снять деньги, подмигнув глазом: в РФ появятся биометрические банкоматы

РЕН ТВ01:33

Российские банкоматы будут распознавать клиентов по внешности

News.ru00:54

В России запустят биометрические банкоматы

Газета.Ru06:44
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество

В среду в Москве снова похолодает

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил "Интерфаксу", что после теплого начала рабочей недели в столицу вновь вернется прохладная погода.
Обновлено в 05:09
Политика

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Музыка

Лоза прокомментировал решение певицы Катамадзе не выступать в России

Музыкант Юрий Лоза оценил высказывания певицы Нино Катамадзе в адрес России.
Обновлено в 08:24
Космос

Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю

Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.
Обновлено 29 июня в 03:22
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Экономика

Майнинг вернулся. Компания Northern Bitcoin закупит 5000 ASIC

Компания Northern Bitcoin объявила о подписании соглашения на покупку 5000 майнеров у Bitmain и Canaan Creative.
Обновлено в 08:19
Армия и оружие

Корабли ВМФ России выполнят поход по Северному морскому пути

Кольская флотилия Северного флота готовит отряд кораблей, который в ходе летнего периода боевой подготовки совершит очередной поход и выполнит ряд учений по маршруту Северного морского пути.
Обновлено в 08:10
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Общество

«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов

Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Общество

Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево

"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой

Обновлено в 08:07
Кино

Умер режиссёр Себастьян Аларкон

Обновлено вчера в 10:44
Музыка

Панк-фьюжн, фанк и инди: Moscow Urban Fest объявил музыкальную программу

На столичном фестивале Moscow Urban Fest выступят немецкий композитор-минималист Дэниэл Брандт, британский панк-фьюжн-коллектив Melt Yourself Down и несколько российских групп.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

Более 1,3 тысячи военных направили для помощи в Иркутскую область

Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес

Олеся Железняк рассказала, как в 21 год попала в больницу для стариков

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер партии «Голос» и фронтмен группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук случайно назвал Крым российским.
Обновлено в 08:12
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Обновлено в 03:35
Энергетика

Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев

Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено в 07:26
Финансы

Илья Ясинский возглавил департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ

Илья Ясинский назначен директором департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская объявила поиск донора яйцеклетки

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, - заявила накануне Любовь Успенская.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Жительница Урала пыталась сжечь «вредную для здоровья» вышку связи

В Свердловской области женщину задержали за попытку поджога вышки связи. Местная жительница считала, что конструкция вредит ее здоровью.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетного удара Израиля по Сирии

Обновлено в 01:42
Экономика

В России изменились правила выдачи микрозаймов

1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Политика

У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе

Обновлено в 04:39
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Футбол

Боккетти может вернуться в «Дженоа»

В составе москвичей защитник выиграл РПЛ и Суперкубок России. Футболист уже выступал за «Дженоа» с 2008-го по 2010 год.
Обновлено в 07:58
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