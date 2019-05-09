Общество
Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»Газета.Ru вчера в 12:22
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости". По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.
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«Бессмертный полк» в Москве. На ежегодную акцию памяти вышло 700 тыс человек. Фотографии
Новая газетавчера в 13:39
Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» по всей России
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