Общество

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»Газета.Ru вчера в 12:22

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости". По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.
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МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

РБКвчера в 14:23

Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» по всей России

Говорит Москвавчера в 12:46

В МВД насчитали 10 млн участников Бессмертного полка по всей России

Московский Комсомолецвчера в 12:54

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»

Газета.Ruвчера в 12:22

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Более 10 млн человек приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в России

ТАССвчера в 11:55

«Бессмертный полк» в Москве. На ежегодную акцию памяти вышло 700 тыс человек. Фотографии

Новая газетавчера в 13:39
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В США раскрыли убийство голливудского телережиссера 30-летней давности

Убийство Крейна произошло 5 июля 1985 года. Тело 57-летнего режиссера обнаружили в гараже, завернутое в простыни.
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Второе мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов японского острова Кюсю.
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Происшествия

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В четверг, 9 мая, на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, теле- и радиоведущий Сергей Доренко.
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Селевой поток в Дагестане унес стадо и пять машин

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В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
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На минувшей неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Америка должна помешать России продолжить строительство газопровода.
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Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

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Цены на новые автомобили продолжают расти в России

По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
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Россия направила замечания в NASA из-за запаха спирта на борту МКС

Россия направила свои замечания в NASA из-за выброса с атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки космического корабля Dragon-2.
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

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Происшествия

В Лондоне в одной из мечетей произошла стрельба

Полиция Лондона в своём Twitter сообщила, что в одной из мечетей столицы Великобритании был произведён выстрел из огнестрельного оружия.
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Конфликт разгорелся между главами «новой церкви» Украины

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Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

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Лидер арт-группы «Война» Воротников объявлен в розыск в Австрии

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Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
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