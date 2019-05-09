Общество

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»Газета.Ru 12:22

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что шествие "Бессмертного полка" собрало более 10 миллионов человек по всей России, передает РИА "Новости". По ее словам, в рамках акции состоялось 3,7 тысячи мероприятий.
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Более десяти миллионов человек вышли на акцию «Бессмертный полк» в России

РИА Новости12:13

«Бессмертный полк» в Москве. На ежегодную акцию памяти вышло 700 тыс человек. Фотографии

Новая газета13:39

В МВД насчитали 10 млн участников Бессмертного полка по всей России

Московский Комсомолец12:54

Более 10 млн россиян прошлись в «Бессмертном полку»

Газета.Ru12:22

МВД сообщило о 10 млн участников «Бессмертного полка» во всей стране

РБК14:23

Около 700 тысяч человек присоединились к «Бессмертному полку» в Москве

Комсомольская правда12:02

Более 10 млн человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» по всей России

Говорит Москва12:46
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Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено в 17:56
Шоу-бизнес

Дочь Олега Ефремова: «Папа всегда любил только Нину Дорошину»

«Папа сказал, что он всегда любил только Нину», — рассказала Анастасия в документальном фильме «Женщины Олега Ефремова».
Обновлено в 02:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Суд прислушался к требованиям прокурора и вынес обвинительный приговор российским футболистам: 1 год и 5 месяцев в тюрьме придется провести Мамаеву и 1 год и 6 месяцев Кокорину.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:40
Наука

Негативные эмоции провоцируют у пожилых людей хронические заболевания

Обновлено в 14:04
Общество

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено в 22:03
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Хоккей

Кубок Стэнли. «Бостон» обыграл «Каролину» и повел в серии

Нападающий "Каролины" Андрей Свечников сделал голевую передачу Себастьяну Ахо, забросившему первую шайбу в ворота "Бостона".
Обновлено в 23:14
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Политика

СМИ: между Филаретом и главой «новой церкви» Украины разгорелся конфликт

Обновлено в 19:32
Происшествия

Повышенное содержание свинца выявили у собора Парижской Богоматери

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар.
Обновлено в 18:02
Армия и оружие

Американские танки примут участие в параде Победы в Мурманске

В Мурманске на параде Победы будут участвовать американские танки M3 Lee и М4А2 Sherman, сообщается в пресс-релизе Северного флота России.
Обновлено в 03:09
Космос

Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС

Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:20
Хоккей

Сборная России заявила 21 хоккеиста на ЧМ

Сборная России сыграет свой первый матч на ЧМ-2019 10 мая. Соперником будет команда Норвегии.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Лидер арт-группы «Война» объявлен в розыск в Австрии

По обвинению в незаконном обороте оружия полиция Австрии объявила в международный розыск одного из основателей арт-группы "Война" Олега Воротникова.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес

Пугачева с Николаевым едва не попали под автобус в день рождения певца

Однажды исполнитель и Примадонна едва не угодили под колеса автобуса. Причем в день рождения Николаева.
Обновлено в 16:30
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Дэвида Бекхэма лишили водительских прав за разговор по телефону

Обновлено в 13:07
Общество

В Сирии прошла акция «Бессмертный полк»

В 2019 году в памятной акции приняли участие жители более 110 стран Международная памятная акция "Бессмертный полк" прошла в Дамаске и Алеппо, в ней приняли участие россияне, живущие в Сирии, а также местные жители, потерявшие своих близких в гражданской войне.
Обновлено в 22:38
Здоровье

Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите

Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено в 22:47
Происшествия

«Аэрофлот» отменил более 10 рейсов SSJ 100

Компания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов, который должны были совершать самолеты SSJ 100, передает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

В новом Android появятся гендерно-нейтральные смайлики

Гендерно-нейтральные смайлики появятся на всех устройствах с Android 10 Q уже в конце этого года.
Обновлено в 10:03
Музыка

На Дворцовой площади состоится праздничный концерт в честь Дня Победы

Обновлено в 07:00
Общество

Камчатский гороскоп, 10 - 12 мая

Как всегда в конце недели, прогноз представляет Милена СТЕПАНОВА: Пятница отлично подходит для умственной деятельности, творчества, решения нестандартных задач.
Обновлено в 17:16
Политика

США арестовали сухогруз КНДР за нарушение режима санкций

Власти США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций, сообщает пресс-служба Министерства юстиции США.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В ДТП с троллейбусом в Нижегородской области погибли четыре человека

Обновлено в 17:54
Общество

Почти 150 тыс. человек посетили Музей Победы 9 мая

Порядка 150 тыс. москвичей и гостей города посетили в четверг залы и открытые площадки Музея Победы на Поклонной горе, сообщает в четверг пресс-служба учреждения.
Обновлено в 16:34
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Армия и оружие

WSJ рассказал о секретной ракете США

Правительство США разработало секретную ракету для нанесения точных авиаударов по позициям террористов.
Обновлено в 08:42
Политика

На президента Филиппин во время выступления заполз огромный таракан

Обновлено в 23:29
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