Армия и оружие
Более 10 истребителей Су-27 и Су-30 передислоцируют с Кубани в Крым
Более 10 истребителей Су-27 и Су-30 передислоцируют с Кубани в КрымИнтерфакс20 декабря в 05:13
Перелет с аэродрома "Крымск" в Краснодарском крае на аэродром "Бельбек" в Республике Крым совершат 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 к месту постоянной дислокации, сообщает в четверг штаб Черноморского флота (ЧФ).
Интерфакс20 декабря в 05:13
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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