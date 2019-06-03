Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей странеМосковский Комсомолец 06:53

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.

с чего всё началось

Система tax free может начать работу на всей территории России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

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