Экономика
Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей странеМосковский Комсомолец 06:53
Система tax free может начать работу на всей территории России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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с чего всё началось
Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.Интерфакс06:36
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Общество
В Нижегородской области турбаза отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей
В Нижегородской области спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении 50 ВИЧ-положительным детям.
Обновлено в 08:13
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Авто
Volvo запустила длительную аренду автомобиля
Обновлено в 07:01
Технологии
Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке
Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Футбол
Виталий Устинов покинул «Рубин»
Обновлено в 08:15
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ
Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Технологии
Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС
Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева
Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Политика
Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье
Сергей Бутаков назначен начальником Департамента здравоохранения
Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом
Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Общество
Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова
Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Происшествия
В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями
Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Культура
В Музее архитектуры Москвы откроют экспериментальную фотолабораторию
Экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19 снова откроют в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.
Обновлено в 06:12
Наука
Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма
Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Экономика
Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции
По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Космос
Названа самая вероятная внешность инопланетян
В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты. Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.
Обновлено в 08:41
Авто
В России стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47