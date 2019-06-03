Экономика

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей странеМосковский Комсомолец 06:53

Система tax free может начать работу на всей территории России. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.
Интерфакс06:36

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Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в России

Российская газета06:21

Минпромторг планирует распространить систему tax free по всей стране

Московский Комсомолец06:53

Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Интерфакс06:36

Систему tax free планируют распространить на всю Россию

Росбалт06:54

За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

Коммерсантъ06:15

За первый год работы системы tax free в России выдано чеков на 11 млрд рублей

ТАСС06:00

Мантуров назвал размер среднего чека по tax free

Rambler News Service05:40
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Общество

В Нижегородской области турбаза отказалась размещать 50 ВИЧ-положительных детей

В Нижегородской области спортивная деревня «Новинки» отказала в размещении 50 ВИЧ-положительным детям.
Обновлено в 08:13
Экономика

Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд

В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Авто

Volvo запустила длительную аренду автомобиля

Обновлено в 07:01
Технологии

Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке

Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.
Обновлено в 06:40
Футбол

Виталий Устинов покинул «Рубин»

Обновлено в 08:15
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия

Установлены участники драки, в которой был убит спецназовец ГРУ

Ранее "Российская газета" сообщила, что погибший в драке в ближайшем Подмосковье Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ и принимал участие в нескольких вооруженных конфликтах.
Обновлено в 06:59
Технологии

Космонавты жаловались на слух после полёта на МКС

Снижение требований по здоровью позволяет отправлять в космос не только профессионалов-операторов, но профессионалов-учёных и профессионалов-инженеров.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Коллега Началовой сравнил Алдонина и Шепелева

Коллега и близкий друг Юлии Началовой Егор Иващенко в откровенной беседе с журналистами "Комсомольской правды" рассказал о своем отношении к бывшему мужу певицы Евгению Алдонину и сравнил его с телеведущим Дмитрием Шепелевым.
Обновлено в 08:47
Политика

Ким Чен Ын появился на концерте вместе с «репрессированным» чиновником

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын 2 июня пришел на концерт в компании чиновника, который по информации южнокорейских СМИ, был отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США.
Обновлено вчера в 20:38
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Обновлено в 06:19
Экономика

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Здоровье

Сергей Бутаков назначен начальником Департамента здравоохранения

Предыдущий начальник Департамента здравоохранения Игорь Маклаков покинул должность в октябре прошлого года «в связи с переходом на новое место работы».
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом

Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.
Обновлено в 08:33
Общество

Суд допросит Рамазана Абдулатипова по делу Гамидова

Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты бывшего премьера Дагестана Абдусамад Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова о допросе еще нескольких свидетелей.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие

Число жертв военного конфликта в Ливии превысило 600 человек

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Швеции слушания по делу Ассанжа пройдут за закрытыми дверями

Суд принял решение провести слушания по вопросу заочного ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа за закрытыми дверями, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:20
Политика

Зеленский заявил о наличии конкретных предложений по Донбассу

Обновлено в 07:40
Культура

В Музее архитектуры Москвы откроют экспериментальную фотолабораторию

Экспериментальную лабораторию Magnum Live Lab/19 снова откроют в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева в Москве.
Обновлено в 06:12
Наука

Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов

Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

Приянка Чопра назвала Меган Маркл жертвой расизма

Индийская актриса Приянка Чопра заступилась за свою бывшую коллегу, а ныне представительницу королевской семьи Меган Маркл.
Обновлено вчера в 16:50
Общество

В Свердловской области ожидают грозы и град

Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Происшествия

ГУМ и Красную площадь эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Обновлено в 06:54
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области

Ходатайство об избрании меры пресечения бывшему губернатору Ивановской области Павлу Конькову в виде заключения под стражу направлено следователем в суд, сообщила 3 июня пресс-служба Следственного комитета России.
Обновлено в 06:01
Экономика

Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции

По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.
Обновлено в 08:26
Космос

Названа самая вероятная внешность инопланетян

В стоячей же воде микробы образуют слизистые рыхлые маты. Каждое волокно состоит из триллионов сцепленных друг с другом клеток.
Обновлено в 08:41
Авто

В России стартовали продажи нового Kia Soul

Дилеры KIA в России начинают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.
Обновлено в 00:47
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