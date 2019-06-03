Экономика
Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в РоссииРоссийская газета 06:21
"За год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей", - заявил он (цитата по ТАСС). Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года и изначально был рассчитан до 31 декабря 2018 года. В дальнейшем его действие продлили до 31 декабря 2019 года.
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За год выдано более 100 тыс. чеков tax free на сумму около 11 млрд рублей. "Если во время Чемпионата мира по футболу средний чек составлял 90 тыс. рублей, то на сегодняшний день он уже превысил 120 тыс. рублей и продолжает расти", - сказал Мантуров.Интерфакс06:36
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