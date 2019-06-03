Экономика
Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в РоссииРоссийская газета 06:21
"За год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей", - заявил он (цитата по ТАСС). Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года и изначально был рассчитан до 31 декабря 2018 года. В дальнейшем его действие продлили до 31 декабря 2019 года.
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с чего всё началось
Минпромторг планирует распространить систему tax free на всю территорию РФ, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на Неделе российского ритейла, открывшейся в понедельник в Москве.Интерфакс06:36
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