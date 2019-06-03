Экономика

Более 100 тысяч чеков выдано за год работы tax free в РоссииРоссийская газета 06:21

"За год выдано более 100 тысяч чеков tax free на сумму около 11 миллиардов рублей", - заявил он (цитата по ТАСС). Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года и изначально был рассчитан до 31 декабря 2018 года. В дальнейшем его действие продлили до 31 декабря 2019 года.
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За год действия tax free в России было выдано чеков на 11 млрд рублей

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Московский Комсомолец06:53

Минпромторг собрался распространить систему tax free по всей России

Интерфакс06:36

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Российская газета06:21

Систему tax free планируют распространить на всю Россию

Росбалт06:54

За первый год работы системы tax free в России выдано чеков на 11 млрд рублей

ТАСС06:00

Мантуров назвал размер среднего чека по tax free

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