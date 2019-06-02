Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалкиРоссийская газета 08:30

За первую неделю основной волны ЕГЭ уже более 100 участников экзамена попались на мобильниках и шпаргалках. Нарушителей выводили из аудиторий, а их результаты аннулировались.

Более 100 школьников удалили с ЕГЭ за мобильники и шпаргалки

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