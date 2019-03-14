Более 100 детей заразились гепатитом С в больнице БлаговещенскаРидус 02:54

В конце декабря 2018 года СМИ сообщили о том, что в Амурской областной детской больнице заразилось гепатитом С более десяти детей, которые находились в онко-гематологическом отделении. Затем в сообщениях местных властей и правоохранительных органов число зараженных выросло до 26.

с чего всё началось

Первый случай появился в 2008–2009 годах.

Более 100 детей заразились гепатитом С в онкологическом отделении детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет, сообщает «Коммерсант». В конце декабря 2018 года местные власти заявляли о 20 таких случаях.

Более 100 детей заразились гепатитом С в больнице Благовещенска

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