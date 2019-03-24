Политика
Более $30 млрд похищено с зарубежных счетов ВенесуэлыВести ФМ 03:13
За последние два месяца с зарубежных счетов Венесуэлы похитили более $30 млрд. Это сделано по указанию Вашингтона, заявил министр связи и информации страны Хорхе Родригес. При этом более $1 млрд было переведено на личные счета венесуэльских оппозиционеров.
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Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
Замыкает тройку главных признаков некачественного бензина падение мощности мотора, а также проблемы с его пуском, пишут «АвтоновостиДня».
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в мусульманском наряде устроила фотосессию в Абу-Даби
Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол
Бразилия не смогла обыграть Панаму в товарищеском матче
Обновлено вчера в 14:56
Футбол
«МЮ» готовит 300 миллионов евро на троих португальцев
"Манчестер Юнайтед" готовит 300 миллионов евро на подписание троих восходящих футбольных звёзд Португалии, сообщает Mirror.
Обновлено вчера в 23:45
Общество
В Бахчисарае археологи обнаружили более 10 тысяч артефактов
Декан исторического факультета Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Александр Герцен в беседе с ТАСС сообщил, что в ходе экспедиции в Бахчисарай археологи обнаружили более 10 тыс. артефактов.
Обновлено в 02:13
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Сан-Франциско
Один человек погиб, ещё трое получили ранения в результате стрельбы в американском Сан-Франциско, передаёт ABC со ссылкой на полицию.
Обновлено в 02:05
Политика
Россию признали энергетической сверхдержавой
«Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой», — подчеркнул он.
Обновлено в 03:23
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустит новый легкий ноутбук Mi Notebook Air
Китайский производитель электроники Xiaomi выпустит новый легкий и ультратонкий лэптоп следующего поколения, который получил название Mi Notebook Air.
Обновлено вчера в 14:40
Космос
Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено 22 марта в 23:46
Политика
The Sunday Times узнала о заговоре министров против Мэй
Члены кабинета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй готовят полномасштабный заговор для отстранения ее от власти, сообщила местная газета The Sunday Times.
Обновлено вчера в 20:34
Единоборства
Бывший чемпион UFC нокаутировал соперника «ударом Супермена»
В концовке второго раунда Петтис оттолкнулся от клетки и нанес 36-летнему Томпсону удар кулаком в прыжке.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Источник назвал предполагаемую причину загрязнения воды в Хасавюрте
Обновлено вчера в 14:55
Армия и оружие
Расчеты «Искандер-М» перебросили из Ивановской области в Подмосковье
Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» ракетной бригады танковой армии ЗВО совершили комбинированный марш из места постоянной дислокации в Ивановской области в Подмосковье.
Обновлено вчера в 06:38
Авто
В России представлен обновленный кроссовер Mazda CX-9
Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено вчера в 10:32
Армия и оружие
20 лет назад ВВС НАТО начали бомбардировки Югославии
24 марта 1999 года Военно-воздушные силы стран НАТО начали операцию «Союзная сила» против Югославии.
Обновлено в 00:07
Наука
Пародонтит может привести к импотенции
Исследователи заметили, что под воздействием бактерий и воспалительных молекул в деснах, которые поражены пародонтитом, развивается дисфункция некоторых клеток в кровеносных сосудах.
Обновлено 21 марта в 10:25
Хоккей
«Флорида» разгромно уступила «Бостону», Дадонов набрал «-3»
Встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 7:3. Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провел на площадке 18 минут, нанес 2 броска по воротам, приенил 1 силовой прием и завершил матч с показателем полезности «-3». «Пантерз» остались 11-ми на Востоке с 78 очками.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Mozilla выпустила браузер Firefox для iPad
Компания Mozilla Corporation выпустила специальную версию интернет браузера Firefox для планшетных компьютеров iPad от компании Apple.
Обновлено вчера в 06:13
Политика
Силовики открыли огонь в районе КПП у Золотого, заявили в ЛНР
Украинские силовики открыли огонь у населенного пункта Золотое в районе КПП, который должен заработать в воскресенье, сообщил журналистам с места событий министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.
Обновлено в 02:18
Авто
Москвич‑402 — что наши инженеры срисовали у Опеля
Московская баллада Москвичи семейств 402, 407 и 403 относятся к числу самых оригинальных и самобытных автомобилей Советского Союза.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Москве через несколько дней ожидается «рецидив зимы»
В середине будущей недели в Москве ожидается похолодание. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает погодный центр «Фобос».
Обновлено в 02:16
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Общество
Навальный заявил о слежке «пригожинских» за ним
Обновлено в 03:02
Транспорт
В Москве передумали строить новую линию метро
Создать новую связную ветку метро планировалось к 2022 году. На этот проект должно было быть выделено 45, 7 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Столичный торговый центр XL эвакуирован после сообщения о минировании, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 12:57
Общество
Почти четверть россиян курят ежедневно
По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
Обновлено вчера в 06:06