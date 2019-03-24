Политика
Более $30 млрд похитили с зарубежных счетов Венесуэлы за два месяцаТАСС вчера в 19:30
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в субботу сообщил, что за последние два месяца с зарубежных счетов республики было похищено более $30 млрд. Об этом он заявил на пресс-конференции в Каракасе.
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Общество
В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
ФСИН планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения.
Обновлено в 04:09
Футбол
На матче Сегунды фанаты «Луго» скандировали «Зозуля, умри»
Как сообщает Аирааlва, по ходу матча болельщики "Луго" скандировали оскорбительные кричалки в адрес украинского форварда гостей Романа Зозули.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Молния попала в самолет при заходе на посадку в Сочи
Молния попала в фюзеляж самолета при заходе на посадку в международном аэропорту города Сочи.
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
Появились сообщения о прибытии в Венесуэлу российского генерала
Российский генерал прибыл в Боливарианскую Республику в сопровождении 99 военнослужащих.
Обновлено в 04:58
Политика
Порошенко: Визит Медведчука и Бойко в Москву направлен против Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что визит кандидата в президенты страны Юрия Бойко и лидера движения "Украинский выбор - Право народа" Виктора Медведчука и их переговоры с руководством "Газпрома" направлены против Украины.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия
Бурятские школьники напали на мужчину и изнасиловали его жену
Отмечается, что подростки избили мужчину. После этого они затащили его жену в заброшенное здание и надругались над ней.
Обновлено в 03:38
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено вчера в 07:34
Политика
Гражданам Казахастана не нужно менять документы из-за переименования Астаны
Гражданам Казахстана после переименования столицы республики Астаны в Нур-Султан не придется менять каких-либо документов.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Источник рассказал о причинах ухода Анджелины Джоли из кино
Джоли больше не будет сниматься в кино не из-за проблем со здоровьем или трудностей, которые вызывает ее развод с Брэдом Питтом.
Обновлено в 03:41
Экономика
Nokia отказалась от новых проектов в Иране
Согласно отчёту Nokia, компания выполнит имеющиеся договорные обязательства, но не будет заключать новых контрактов в 2019 году.
Обновлено в 06:07
Политика
Правозащитники подали иск против Минюста США из-за доклада Мюллера
Американский научно-исследовательский Центр обработки электронной конфиденциальной информации (Electronic Privacy Information Center, EPIC) в пятницу, 22 марта, подал иск против Минюста США в связи с тем, что ведомство не стало публиковать полученный им от спецпрокурора Роберта Мюллера доклад по «российскому делу».
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
Обновлено в 05:31
Культура
«В России культура поделена на мафиозные группы». Российская солистка Лондонской Королевской оперы — о том, почему молодым приходится уезжать на Запад
Обновлено в 05:19
Политика
Во Франции посла уволили из-за сексуальных домогательств
Французское правительство лишило полномочий посла Вануату, которого обвинили в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 04:47
Авто
«Автомобиль, о котором расскажешь внукам». Немцы оценили Lada 4х4 Urban
Немецкое издание Auto Bild провело тест-драйв пятидверной Lada 4х4 Urban, которая официально поставляется в Германию и пользуется здесь достаточно высоким спросом.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Экономика
В США проявился самый верный индикатор рецессии
Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг — самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.
Обновлено в 04:56
Спорт
Тренер Медведевой поведал об отношении к Тутберидзе
Обновлено в 04:43
Финансы
Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю
Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено вчера в 03:56
Политика
Генсек МИРЭС назвал преимущества «Северного потока — 2» для Европы
Газопровод «Северный поток — 2», который пройдет через Балтийское море от России до Германии, может стать хорошим проектом для Европы из-за дешевизны газа, сказал генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристоф Фрай.
Обновлено в 05:12
Политика
Пушков отреагировал на заявление Помпео о статусе Голанских высот
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление государственного секретаря США Майка Помпео о намерении Вашингтона признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено вчера в 13:48
Единоборства
Боец UFC Энтони Петтис выиграл первый поединок в новом весе
Энтони Петтис нокаутировал Стивена Томпсона в главном бою турнира UFC Fight Night 148 в Нэшвилле.
Обновлено в 03:27
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников
На второй строке находится Mitsubishi Pajero Sport. Внедорожник можно приобрести по цене от 2 379 000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Москве один человек погиб в ДТП
Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил ДТП на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель в Москве, в результате один человек погиб и один пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД столицы.
Обновлено в 02:58
Космос
Ловите момент: МКС вернётся в небо над Уралом до 6 апреля
На европейской части России начинается новый период вечерней видимости Международной космической станции.
Обновлено вчера в 09:14
Авто
Новый бренд Jetta представил свои первые автомобили
В конце февраля Volkswagen анонсировала новый отдельный бренд Jetta, который будет выпускать бюджетные автомобили для китайского рынка.
Обновлено 22 марта в 18:30
Музыка
Шоу Киркорова восхитило брянцев после долгого ожидания
Восхищенными отзывами в соцсетях зрители делились после концерта, начавшегося с задержкой. Об этом наш сайт уже сообщал ранее.
Обновлено в 05:34
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потратили $4 млн на ремонт дома
Меган Маркл и принц Гарри потратили на ремонт своего коттеджа Фрогмор в Виндзоре почти $4 млн.
Обновлено в 03:04
Технологии
В Петербурге стартовали испытания атомного ледокола «Лидер»
Петербургское бюро «Айсберг» начало проводить тестирование нового атомного ледокола «Лидер». Данное судно в два раза больше «Арктики».
Обновлено в 05:05