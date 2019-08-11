Футбол

Болази отказался переходить в ЦСКАProstoProSport 17:32

Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА. Клубы согласовали годичную аренду с правом выкупа игрока за 6 миллионов евро, однако армейцы не смогли договориться с самим футболистом, сообщает Goal.com.
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