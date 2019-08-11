Футбол
Болази отказался переходить в ЦСКАProstoProSport 17:32
Полузащитник английского «Эвертона» и сборной ДР Конго Янник Болази не перейдет в московский ЦСКА. Клубы согласовали годичную аренду с правом выкупа игрока за 6 миллионов евро, однако армейцы не смогли договориться с самим футболистом, сообщает Goal.com.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия
В Норвегии произошла стрельба в мечети
Мужчина открыл огонь в мечети в Берум, пригороде Осло. В результате инцидента пострадал один человек, сообщила норвежская полиция в Twitter.
Обновлено в 19:45
Политика
Суд в Тбилиси избрал залог в отношении экс-гендиректора «Рустави 2»
Тбилисский городской суд отпустил под залог 40 тысяч лари (около 14 тысяч долларов) бывшего гендиректора грузинской оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия, который обвиняется прокуратурой в злоупотреблении полномочиями, передает телеканал.В случае невыплаты залога, у прокуратуры есть право потребовать у суда более строгой меры пресечения.
Обновлено в 18:32
Происшествия
Tesla загорелась после аварии на МКАД и попала на видео
Электромобиль Tesla столкнулся с эвакуатором «ГАЗель» на МКАД и загорелся. Очевидец поделился кадрами с места происшествия в Instagram.
Обновлено в 16:36
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
Победителем конкурса "Миссис Россия-2019" стала жительница Геленджика Екатерина Нишанова. Об этом сообщает "Пятый канал".
Обновлено в 20:41
Футбол
Гвардиола раскритиковал разгромно победивший «Манчестер Сити»
Обновлено в 17:06
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23
Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Президентский дворец захвачен в Йемене
Обновлено в 16:31
Происшествия
В Копенгагене произошел взрыв возле здания полиции
Пострадавших нет В Копенгагене в ночь на 10 августа произошел взрыв у здания полицейского участка, сообщило ведомство в Twitter.
Обновлено в 02:46
Наука
У мух-долгожителей изучили активность генов
Обновлено вчера в 00:00
Авто
Renault представил «формульный» фургон Renault Trafic
Автогигант из Франции произвел особую версию фургона Renault Trafic Formula Edition.
Обновлено в 07:47
Политика
На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии
Обновлено вчера в 05:24
Общество
В России ликвидировали 49 лесных пожаров за сутки
Обновлено в 19:31
Культура
Реконструкторы проводят фестиваль эпохи викингов «Кауп» под Калининградом
В субботу, 10 августа, под Калининградом проходит фестиваль исторической реконструкции «Кауп». Об этом сообщило интернет-издание ТАСС.
Обновлено в 12:37
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Экономика
Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.
Обновлено вчера в 17:39
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии
От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Религия
В чем и кому помогает святитель Николай Чудотворец
Обновлено в 19:58
Гаджеты
Android-смартфоны получат обновления сервисов Apple раньше, чем устройства на iOS
Apple обновила собственное приложение Apple Music для Android.
Обновлено в 05:06
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России по футболу
Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал теннисного турнира в Монреале
Обновлено в 20:08
Общество
Девы могут отдаться желаниям, а Рыбам стоит побыть с семьёй
ДЕВА Сегодня Девы могут отдаться своим желаниям и эмоциям.
Обновлено 08 августа в 08:03