Футбол

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес
Газета.Ru
04:57

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) не стала признавать аргентинский клуб "Бока Хуниорс" победителем Кубка Либертадорес 2018 года, сообщает ТАСС. В финал турнира помимо "Боки Хуниорс" вышел другой клуб из Буэнос-Айрес - "Ривер Плейт".
Газета.Ru04:57

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Безопасность «суперкласико» обеспечат более двух тысяч полицейских

РИА Новости08:30

«Боку Хуниорс» не признали победителем Кубка Либертадорес

Газета.Ru04:57

В Мадриде ожидают 400-500 «особо агрессивных» аргентинских фанатов

Soccer.ru05:49

До 500 агрессивно настроенных болельщиков приедут на матч «Ривер Плейт» - «Бока Хуниорс»

Спорт-Экспресс05:31

КОНМЕБОЛ отказалась признавать «Боку Хуниорс» победителем Кубка Либертадорес

Чемпионат04:09

«Бока Хуниорс» решит, обжаловать ли проведение финала Кубка Либертадорес, учитывая результат матча в Мадриде

Sports.ru05:54

«Испания показала, как нужно справляться с фанатами». Тевес — о депортации лидера ультрас «Боки»

Sport24.ruвчера в 20:42
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в молодежном первенстве

"Локомотив" победил "Оренбург" в матче 17-го тура молодежного первенства (2:1). Победный гол забил нападающий Александр Долгов.
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Футбольный клуб «Анжи» получил финансовую поддержку от руководства РПЛ

Футбольный клуб "Анжи" получил финансовую поддержку от руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и начал частичное погашение долгов по заработной плате перед игроками.
Обновлено в 09:28
Футбол

Сергей Семак: «Понимаю, почему „Зенит“ часто проигрывает на выезде»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 16-го тура премьер-лиги с "Рубином" отметил, что нужно уделить внимание обороне на стандартах, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша Чернов.
Обновлено в 05:46
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Футболисты «Арсенала» устроили вечеринку с девушками и веселящим газом

Футболисты лондонского «Арсенала» устроили громкую вечеринку перед стартом нового сезона Английской премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
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Моуринью рассказал, почему не играет Фред

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью объяснил, почему полузащитник Фред Родригес получает мало игрового времени в нынешнем сезоне.
Обновлено в 09:17
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Sport24: Каборе может перейти в «Спартак»

Как сообщает Sport24.ru, «Спартак» может пополниться полузащитником «Краснодара» Шарлем Каборе.
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Галактионов стал тренером молодежной сборной России

Российский футбольный союз сообщает о назначении экс-наставника "Ахмата" Михаила Галактионова исполняющим обязанности старшего тренера молодежной сборной России.
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«Спартак» полетел в Махачкалу без Реброва и Фернанду

Хавбек Фернанду продолжает восстановление после травмы - его участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" остается открытым.
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Защитник «Арсенала» Холдинг пропустит 6-9 месяцев из-за травмы

Как ожидается, процесс реабилитации займет от шести до девяти месяцев. Холдинг в нынешнем сезоне сыграл 16 матчей за "Арсенал".
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«Дженоа» подтвердил назначение главным тренером Пранделли

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Слуцкий и братья Березуцкие посетили матч «Фейеноорд» – «ВВВ-Венло»

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Менди может покинуть «Манчестер Сити» летом

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди может покинуть клуб летом 2019 года.
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Глушаков потребовал посадить жену за мошенничество

Глушаков потребовал посадить жену за мошенничество По сведениям некоторых СМИ, таким образом он пытается избежать выплаты алиментов.
Обновлено в 09:17
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Женская сборная Россия по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Сделка состоится в зимнее трансферное окно и составит 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что на хавбека претендует также «Барселона».
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Бока Хуниорс
Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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