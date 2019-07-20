Единоборства
Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с МатиасомRT на русском 03:43
Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадашеву после его поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина. После боя у Дадашева был диагностирован отёк мозга.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:33, Вашингтон
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Баскетбол
Джеймс Харден – о совместной игре с Уэстбруком: «С таким уровнем таланта все получается само собой»
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
Принцесса Диана не разговаривала с матерью последний месяц своей жизни
Королевский эксперт утверждает, что леди Ди никогда не разговаривала со своей матерью и «ничего ей не говорила».
Обновлено в 07:45
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Политика
МИД Франции призвал Иран освободить британский танкер
Французское Министерство иностранных дел призвало иранские власти в ближайшее время освободить танкер Stena Impero под флагом Великобритании, задержанный в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Экономика
Николаев: мост через реку Лена поможет экономить более 8 млрд рублей в год
Строительство моста через реку Лена позволит снизить расходы на северный завоз в Якутии на 8,4 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава республики Айсен Николаев.
Обновлено в 10:42
Экономика
Минпромторг разработал стратегию развития торговли до 2025 года
Минпромторг России разработал проект стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.
Обновлено вчера в 13:01
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Политика
Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео
Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Наука
Построена «энергетическая карта» Красноярского края
Сообщается, что исследователи рассмотрели оптимальные схемы взаимодействия различных способов получения энергии на разнородных территориях, а также обозначили преимущества и недостатки возобновляемых видов энергии применительно к конкретным городам и поселениям.
Обновлено 17 июля в 03:16
Энергетика
На крупнейшем месторождении в Ливии приостановили добычу нефти
Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена, национальная нефтяная корпорация (NOC) выясняет причины произошедшего, сообщается на официальной страничке NOC в сети Facebook.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет
Обновлено в 11:20
Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 03:36
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Футбол
Мусаев имел право руководить «Краснодаром» в матче с «Уфой»
Руководитель комиссии РФС по лицензированию клубов Александр Зорков сообщил "СЭ", что старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев имел право руководить командой в матче 2-го тура РПЛ против "Уфы" (3:2).
Обновлено в 11:16
Политика
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами
Бюллетени для голосования на внеочередных выборах в украинский парламент испортили в посольстве Индии, письмо с соответствующей информацией разослал посольствам МИД, передает украинское издание "Левый берег".
Обновлено в 11:48
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Врачи оценили состояние Инны Чуриковой
Народная артистка Советского Союза Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Актриса упала со сцены во время спектакля.
Обновлено 18 июля в 16:40
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Культура
Месть мафии, яд или усталость. Что убило великого Брюса Ли
Будучи сыном актёра, Брюс Ли дебютировал в кино в три года, сыграв в фильме маленькую девочку.
Обновлено в 11:00