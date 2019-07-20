Единоборства

Боксёру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с МатиасомRT на русском 03:43

Врачи проводят трепанацию черепа российскому боксёру Максиму Дадашеву после его поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя россиянина. После боя у Дадашева был диагностирован отёк мозга.
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Российский боксёр Дадашев находится в критическом состоянии — подробности

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