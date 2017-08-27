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Макгрегор прокомментировал победу Руиса над ДжошуаЧемпионат 04:27
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.
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Великолепный бокс, а я собираюсь насладиться еще одним поединком. Я бросаю вызов Мэйуэзеру на матч-реванш. Я вновь буду с поддержкой своего старого клуба. Увидимся с тобой, дружище.
— Конор Макгрегор, ирландский боец без правилРИА Новости 02:55
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