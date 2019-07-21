Единоборства
Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBART на русском 01:48
Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:21, Вашингтон
Политика
На Украине начались досрочные выборы в Раду
На Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 01:07
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Украинский лидер Владимир Зеленский продемонстрировал состояние ракетного крейсера «Украина».
Обновлено вчера в 23:26
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Теннис
Кафельникова включили в зал теннисной славы
Обновлено вчера в 23:24
Здоровье
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Общество
Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю
Обновлено вчера в 12:32
Космос
SpaceX перенесла запуск корабля Dragon на 24 июля
Американская компания SpaceX отложила до 24 июля запуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) ракеты-носителя Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon.
Обновлено 19 июля в 20:52
Общество
В Екатеринбурге закрасили еще один стрит-арт фестиваля «Карт-бланш»
Обновлено вчера в 07:24
Армия и оружие
В ВСУ заявили о готовности дать отпор России в Чернобыле
На Украине заявили о готовности противостоять российским войскам в Чернобыльской зоне отчуждения.
Обновлено вчера в 22:40
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Космос
Последний пуск «Протона-М» был на волосок от катастрофы
Обновлено 18 июля в 07:02
Происшествия
В Калифорнии нашли кладбище самолетов Boeing 737 Max
После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 МАХ 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Вильена признан лучшим игроком матча «Уфа» — «Краснодар»
Встреча завершилась волевой победой «Краснодара» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» будет вручаться после каждой игры РПЛ, а лауреаты будут выбираться экспертами телеканала «Матч ПРЕМЬЕР».
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Суд Украины внезапно снял кандидата с выборов в Раду
Отмечается, что Онищенко был снят с выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 01:39
Происшествия
У берегов Западной Африки горит украинский траулер, пропал моряк
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
«Арсенал» разгромил «Фиорентину» на Международном кубке чемпионов
Обновлено вчера в 20:27
Здоровье
Названы шесть самых опасных для молодых людей болезней
Медики составили топ-6 болезней, которые представляют особенную опасность для людей в возрасте от 20 до 30 лет.
Обновлено в 01:14
Кино
В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века
В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта
Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
В Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек
На юго-западе Японии из-за ливневых дождей эвакуировали более 110 тыс. человек, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:18
Единоборства
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд
Харрис смог нокаутировать Олейника за 12 секунд. Это третий самый быстрый нокаут в истории UFC.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено вчера в 23:07
Спорт
Андрусенко и Егорова пробились в финал на ЧМ по плаванию
На дистанции 400 м вольный стиль Вероника Андрусенко и Анна Егорова попали в финал с 6-м и 8-м временем соответственно.
Обновлено в 01:53
Гаджеты
Android улучшит поддержку беспроводных наушников
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено вчера в 08:26