Единоборства

Боксёр Пакьяо победил Турмана и стал чемпионом мира WBART на русском 01:48

Филиппинец Мэнни Пакьяо взял верх над американцем Китом Турманом и завоевал титул чемпиона мира в полусреднем весе по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
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Пакьяо стал суперчемпионом WBA в полусреднем весе

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Пакьяо – вновь чемпион. Мэнни в 40 лет справился с непобежденным Турманом, который обещал нокаутировать легенду в первом раунде

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