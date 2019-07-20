Единоборства
Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с МатиасомREGNUM 03:57
Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
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Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
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Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400
Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
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В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
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