Единоборства

Боксеру Дадашеву проводят трепанацию черепа после боя с МатиасомREGNUM 03:57

Российском боксеру Максиму Дадашеву проводят трепанацию черепа после отека мозга, диагностированного у него после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, сообщил 20 июля представитель российского спортсмена.
Читать в источнике
Обсудить4

Подробнее о событии

Бывший тренер Ковалёва: увидел новость о Дадашеве и испытал ужас

Чемпионат09:22

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя. Его прооперировали в США

Sport24.ru08:00

Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

РИА Новости04:24

«Макс, пожалуйста, ты очень много пропускаешь». Российский боксер госпитализирован после боя. Видео из угла

Матч ТВ05:01

Трепанация после поражения. Российский боксер Дадашев перенес операцию после боя в США

ТАСС07:42

Российскому боксеру провели трепанацию черепа. Он находится в критическом состоянии. Подробности

Спорт-Экспресс08:17

Представитель Дадашева: Максиму удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга

Советский спорт05:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:28, Вашингтон
Политика

Путин устроил разнос иркутским чиновникам

Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Футбол

«Краснодар» победил «Уфу» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» обыграли «Уфу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Глава военной разведки США сопоставил угрозы России и Китая

В Пентагоне заявили, что Россия в краткосрочной перспективе опаснее для США, чем Китай.
Обновлено в 04:25
Политика

Иран задержал британский нефтяной танкер

Обновлено вчера в 15:05
Политика

Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии

"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Общество

Авиашоу смотрели 100 000 липчан

Зрителями прошедшего сегодня в Липецке авиашоу стали 100 000 горожан. Такую цифру приводит администрация Липецка.
Обновлено в 06:19
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 07:24
Экономика

ЦБ решил ограничить покупку иностранных акций россиянами

Россиянам, которые играют на бирже и не имеют специальной квалификации, может быть ограничен доступ к инвестициям в ценные бумаги без тестирования, сообщает РБК со ссылкой на документы ЦБ.
Обновлено в 08:31
Экономика

В Госдуме рассказали о работе над законопроектом о краудфандинге

Рядовые граждане смогут инвестировать свои средства в краудфандинговые проекты в совокупности в пределах 600 тысяч рублей в год, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:17
Политика

Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Игры

На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands

Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Арестован хозяин фирмы, строившей завод по производству С-400

Владелец общества с ограниченной ответственностью «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов акционерного общества «Нижегородский завод 70-летия Победы».
Обновлено в 05:47
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»

В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено вчера в 03:13
Музыка

Сергей Шнуров вернётся в шоу «Голос»

Обновлено 18 июля в 17:30
Общество

ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Политика

Путин назвал причину отказа от президентства

Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика

На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице

Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.
Обновлено в 09:26
Экономика

В России станет больше безработных предпенсионного возраста

В первом полугодии 2019 года среднемесячное число официально зарегистрированных безработных граждан предпенсионного возраста составило 92 тыс. человек, а в 2020 году их будет до 150 200 человек.
Обновлено в 08:29
Политика

Украинский суд продлил арест Вышинскому

Обновлено вчера в 09:12
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.
Обновлено в 06:13
Технологии

ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ

Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.
Обновлено в 09:07
Происшествия

Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине

Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Общество

Денежные выплаты получили 99% пострадавших от паводка в Иркутской области

Единовременная материальная помощь выплачена 99% пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Аварийная посадка самолета в океане попала на видео

Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.
Обновлено в 02:15
Политика

Украинская пиццерия приклеила на дверь свинью цветов российского флага

По его данным, на наклейке изображена перечеркнутая свинья, раскрашенная в цвета российского триколора.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия

В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро

В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Авто

Новый электрический Fiat 500 замечен во время дорожных испытаний

Обновлено в 07:48
Футбол

Экс-футболист киевского «Динамо» стал игроком «Вероны»

Предыдущей командой Велозу была «Дженоа», за которую игрок провел в прошлом сезоне 22 матча, отметившись одной голевой передачей.
Обновлено в 08:55
ещё по теме
Максим Каибханович Дадашев
Российский боксёр
Российский боксёр, призёр чемпионатов России, участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса. Окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное