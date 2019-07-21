Единоборства
Пакьяо завоевал чемпионский титул WBA Super в бою с ТурманомРИА Новости 01:19
Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо победил по очкам американца Кита Турмана и завоевал чемпионский титул WBA Super в полусреднем весе. Центральный бой боксерского вечера, прошедшего в субботу в Лас-Вегасе, завершился победой Пакьяо по итогам 12 раундов раздельным решением судей.
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Боксер Мэнни Пакьяо побил американца, который поставил на свою победу в первом раунде
Комсомольская правда01:02
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