Поединок проводился за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом Boxing Scene заявил промоутер Ивон Мишель.

Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика

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