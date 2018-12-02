Единоборства

Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика
Газета.Ru
05:30

Поединок проводился за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом Boxing Scene заявил промоутер Ивон Мишель.
Газета.Ru05:30

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Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика

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Адонис Стивенсон
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Канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира полутяжёлом весе по версиям WBC и The Ring. Линейный чемпион в полутяжелом весе. Боксёр года по версии журнала «The Ring». Лучший боксер Канады среди любителей.
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