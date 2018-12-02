Единоборства
Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от Гвоздика
Боксер Стивенсон находится в реанимации после нокаута от ГвоздикаГазета.Ru05:30
Поединок проводился за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Гвоздик отправил соперника в нокаут в 11-м раунде, после чего канадский спортсмен был отправлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Об этом Boxing Scene заявил промоутер Ивон Мишель.
Газета.Ru05:30
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Советский спорт02:32
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 10:06, Ашберн
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