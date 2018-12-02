Единоборства
Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал пояс WBC
Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал пояс WBCРИА Новостивчера в 23:18
Украинский боксер Александр Гвоздик одержал досрочную победу в титульном поединке с чемпионом мира канадцем Адонисом Стивенсоном и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Бой, прошедший в субботу в Квебеке (Канада), завершился нокаутом в 11-м раунде.
РИА Новостивчера в 23:18
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 08:37, Ашберн
Единоборства
Леннокс Льюис остался недоволен судейством поединка Уайлдера и Фьюри
Обновлено в 05:50
Единоборства
Кунченко второй раз победил в UFC
Российский боец Алексей Кунченко победил японца Юшина Оками на турнире UFC Fight Night 142, который проходит в Австралии.
Обновлено в 04:22
Единоборства
Президент UFC надеется на недолгую дисквалификацию Хабиба
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможной дисквалификации российского чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и выразил надежду, что она будет недолгой.
Обновлено в 07:22
Единоборства
Челнинский спортсмен стал чемпионом мира по тхэквондо
На Чемпионате мира по тхэквондо ВТФ среди военнослужащих в Рио-де-Жанейро спортсмен из Набережных Челнов Рафаэль Камалов оказался сильнее действующего чемпиона мира и завоевал «золото».
Обновлено в 07:49
Единоборства
Мамед Халидов проиграл Томашу Наркуну и завершил карьеру
Обновлено в 06:02
Единоборства
Вольная борьба: Якутянин стал призером международного турнира
Обновлено в 06:46
Единоборства
Вечер бокса в Тамбове завершился двумя техническими нокаутами
Что касается нокаутов, то ими завершились два последних боя.
Обновлено в 06:40
Единоборства
Крон Грейси встретится с Алексом Касересом на UFC 233 в Анахайме
Сын Хиксона Грейси, 30-летний мастер джиу-джитсу Крон Грейси, четыре года назад дебютировавший в смешанных единоборствах, подписал контракт с крупнейшим мма-промоушеном и дебютирует в организации 26 января на UFC 233 в Анахайме.
Обновлено в 02:04
Единоборства
Кашинский поднялся на 5 позиций в рейтинге WBA, Власов опустился на 4
В тяжелом весе (до 90,7 кг) Юрий Кашинский поднялся с 9-го места на 4-е, Мурат Гассиев — с 6-го на 5-е, Максим Власов опустился с 2-й позиции на 6-ю, Алексей Егоров поднялся с 12-й строчки на 8-ю.
Обновлено вчера в 13:05
Единоборства
43-летний Андерсон Силва может получить шанс подраться за титул
Обновлено вчера в 11:20
Единоборства
Оуэн Родди покинул клуб SBG Ireland
Обновлено вчера в 14:04
Единоборства
Липчанка Софья везёт домой «бронзу» первенства Европы по тхэквондо
Обновлено в 05:44
Единоборства
Новотроицкие спартаковцы привезли награды из Москвы
Воспитанники новотроицкой спортивной школы «Спартак» вернулись из Москвы с полным комплектом медалей.
Обновлено в 00:19
Единоборства
Хуан Эспино: «Меня поздравляли парни из мадридского „Реала“»
Победитель 28-го сезона The Ultimate Fighter, Хуан Эспино, рассказал о том, как попал на шоу, и признался, что в Испании его ждет очень теплый прием.
Обновлено вчера в 06:54
Единоборства
Силачи на арене: Пятеро якутян стали чемпионами Азии по гиревому спорту
Обновлено в 07:07