Единоборства

Гвоздик нокаутировал Стивенсона и завоевал пояс WBC
РИА Новости
вчера в 23:18

Украинский боксер Александр Гвоздик одержал досрочную победу в титульном поединке с чемпионом мира канадцем Адонисом Стивенсоном и завоевал пояс Всемирного боксерского совета (WBC) в полутяжелом весе. Бой, прошедший в субботу в Квебеке (Канада), завершился нокаутом в 11-м раунде.
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Непобеждённый украинский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Универсиады в категории до 81 кг . Чемпион США по версии NABF в полутяжёлом весе, временный чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC. Заслуженный мастер спорта Украины.
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Канадский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории. Чемпион мира полутяжёлом весе по версиям WBC и The Ring. Линейный чемпион в полутяжелом весе. Боксёр года по версии журнала «The Ring». Лучший боксер Канады среди любителей.
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