Футбол
Боксер Мейвезер сфотографировался с Роналду в раздевалке «Ювентуса»Известия вчера в 23:47
Всемирно известный американский боксер Флойд Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы туринского клуба в матче за Суперкубок Италии.
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Мэйвезер посетил раздевалку «Ювентуса» после победы команды в Суперкубке Италии
Советский спортвчера в 17:00
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 05:54, Ашберн
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«Реал» проиграл десять матчей в сезоне впервые за шесть лет
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ФК «Краснодар» отказался продать Куэву за 6 млн евро
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