Футбол
Боксер Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса»Газета.Ru 20:03
Боксер Флойд Мейвезер посетил раздевалку туринского "Ювентуса" после победы команды в матче за Суперкубок Италии, сообщает "Советский спорт". 16 января "Ювентус" с минимальным счетом обыграл "Милан".
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Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество
Умер основатель инвесткомпании The Vanguard Group Джон Богл
В США умер основатель и гендиректор инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл, ему было 89 лет.
Обновлено в 18:35
Космос
Первое в истории лунное растение погибло
Обновлено в 20:17
Общество
Первый в мире отель с роботами начал избавляться от них
Обновлено в 16:38
Происшествия
На японском острове Кутиноэрабу произошло извержение вулкана
В мае 2015 года на острове Кутиноэрабу неожиданно началось извержение вулкана Синдакэ, который выбросил столб пепла и дыма на высоту 9 километров.
Обновлено в 20:14
Политика
Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине
Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.
Обновлено в 12:07
Общество
YouTube запретил публиковать опасные челленджи и пранки
Согласно новым правилам, "опасные" видео будут блокироваться, а если пользователь заработает три предупреждения в течение трех месяцев, его канал удалят.
Обновлено в 09:22
Авто
Skoda анонсировала новый кроссовер
Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.
Обновлено в 04:35
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажу льготных билетов с Дальнего Востока
«Аэрофлот» приостановил продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России и внутри Дальневосточного федерального округа, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски»
Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.
Обновлено в 09:59
Происшествия
В результате взрыва газа в жилом доме в Тбилиси погибли 3 человека
Обновлено в 13:08
Гаджеты
Motorola возродит культовую раскладушку RAZR
Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.
Обновлено в 17:33
Политика
Собчак внезапно приехала в Киев
Обновлено в 18:26
Происшествия
Завуч избила пятиклассницу за рисунки на уроке
Завуч одной из школ Тольятти побила пятиклассницу на уроке. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 16 января.
Обновлено в 14:04
Общество
Google по ошибке переименовал детсады Москвы в крематории
На интерактивных картах Google ряд московских детский садов оказался подписан как «Детский крематорий».
Обновлено в 20:18
Музыка
Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России
Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.
Обновлено в 14:05
Кино
Скончался актер и продюсер «Дозоров» Алексей Кублицкий
Обновлено в 15:52
Авто
BMW показала на тизере обновленный седан BMW 7-Series
Компания BMW, отказавшись от участия в Детройтском автосалоне, представит обновленный флагманский седан BMW 7-Series на специальном мероприятии 16 января.
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Пираты, захватившие российских моряков у Бенина, вышли на связь
Российские моряки, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в районе Бенина 2 января, живы и содержатся в приемлемых условиях, заявил председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 18:29
Космос
Источник сообщил о переносе запуска телескопа «Спектр-РГ»
Государственная комиссия "Роскосмоса" на заседании в среду приняла решение о переносе запуска российской астрофизическй обсерваториии "Спектр-РГ" с апреля на июнь в связи с затянувшимися проверками оборудования, однако сохраняется возможность дальнейшего переноса сроков старта, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:04
Общество
Названа страна с самыми красивыми женщинами в мире
Эксперты портала Missology, специализирующегося на мире красоты, составили список стран, в которых живут самые красивые женщины.
Обновлено в 05:10
Кино
У оригинальных «Охотников за привидениями» выйдет продолжение
Съемки фильма должны начаться летом, а сама картина обещает выйти в 2020 году. Первая часть "Охотников за привидениями" вышла в 1984 году.
Обновлено в 06:49
Происшествия
WSJ: США заподозрили Huawei в хищении коммерческих секретов
Прокуратура США считает, что сотрудники китайской компании Huawei похитили данные группы компаний T-Mobile, которые составляют коммерческую тайну.
Обновлено в 17:49
Наука
ЦЕРН показал проект нового коллайдера с тоннелем длиной 100 км
Как и БАК, новый коллайдер появится возле Женевы, но его тоннель будет почти в четыре раза длиннее – 100 км против нынешних 27-ми.
Обновлено в 13:23
Общество
У ветерана отобрали выданные по ошибке подарки
В поселке Разумное Белгородской области сотрудники администрации отобрали врученные по ошибке подарки у 96-летней Лидии Новосельцевой — ветерана Великой Отечественной, пишет «Fonar.tv».
Обновлено в 02:47
Политика
Сенаторы США настаивают на допросе переводчиков Трампа
Сенаторы конгресса США Боб Менендес и Джек Рид направили письмо в Белый дом, чтобы получить разрешение на допрос переводчиков, работавших во время встреч президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 19:47
Политика
Мадуро пригрозил участникам насильственных протестов тюрьмой
Венесуэльский лидер Николас Мадуро пообещал сажать в тюрьму организаторов и участников «гуаримбас» — насильственных протестов.
Обновлено в 19:50
Гаджеты
Apple выпустила чехлы-зарядки для iPhone последнего поколения
Обновлено в 12:07
Общество
В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон
Процесс взрыва моста был снят на видео. "Старый мост Tappan Zee был закрыт для движения в 2017 году и заменен новым", - уточняет портал.
Обновлено в 03:51
Культура
Google выпустила праздничный дудл в честь Станиславского
Компания Google отметила 156-летие со дня рождения великого русского режиссёра Константина Станиславского и разместила на главной странице своего поисковика дудл с его изображением.
Обновлено в 18:10
Общество
Водители смогут оформить ДТП через мобильное приложение
В России создадут специальное мобильное приложение, через которое водители смогут самостоятельно оформлять ДТП по европротоколу.
Обновлено в 11:28